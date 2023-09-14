В прошлом году Россия скрыла попытку пилота истребителя "СУ-27" сбить самолет НАТО вблизи Украины, пытаясь объяснить это техническим сбоем, выяснила британская телекомпания BBC.
Би-би-си: в 2022 году истребитель РФ пытался сбить британский самолет. Россия объясняла это "техническим сбоем"
29 сентября прошлого года пилот российского истребителя "СУ-27" выпустил две ракеты по британскому самолету-разведчику RAF RC-135 Rivet Joint. Россия тогда заявила, что произошел "технический сбой", и министр обороны Великобритании Бен Уоллес принял это объяснение.
Однако из трех источников в оборонном секторе издание узнало, что российский летчик действительно считал, что у него есть разрешение стрелять по самолетам НАТО, но промахнулся.
По словам источников, одна ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо остановилась сразу после выхода из крыла самолета.
Самолет Королевских ВВС, на борту которого находились до 30 человек, выполнял миссию по наблюдению за Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями Су-27.
Как сообщает BBC со ссылкой на источник, российские летчики получили очевидную команду от диспетчера своей наземной станции, который сказал им: "У вас есть цель". Прямого указания произвести удар по цели, судя по всему, не было, однако пилот интерпретировал эти слова именно так.
Западные источники обращают внимание на то, что прозвучавшая фраза действительно очень двусмысленная. По их мнению, подобные формулировки свидетельствуют о чудовищном непрофессионализме тех, кто был вовлечен в ситуацию. Пилоты и диспетчеры ВВС альянса НАТО используют предельно точные формулировки приказов.
Согласно радиосообщениям, полученным самолетом НАТО, второй пилот Су-27 обругал своего коллегу.
Министерство обороны Великобритании сообщило Би-би-си, что этот инцидент стал "Этот инцидент является суровым напоминанием о возможных последствиях варварского вторжения Путина в Украину", но не раскрыло точные переговоры между пилотами.
Вскоре после инцидента официальный представитель США сообщил The New York Times, что инцидент был "очень, очень пугающим". Газета заявила, что это подчеркивает непрофессионализм российских ВВС.
После инцидента полеты ВВС Великобритании сопровождали истребители Typhoon, вооруженные ракетами.
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