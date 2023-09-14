Би-би-си: в 2022 году истребитель РФ пытался сбить британский самолет. Россия объясняла это "техническим сбоем"

29 сентября прошлого года пилот российского истребителя "СУ-27" выпустил две ракеты по британскому самолету-разведчику RAF RC-135 Rivet Joint. Россия тогда заявила, что произошел "технический сбой", и министр обороны Великобритании Бен Уоллес принял это объяснение.

Однако из трех источников в оборонном секторе издание узнало, что российский летчик действительно считал, что у него есть разрешение стрелять по самолетам НАТО, но промахнулся.

По словам источников, одна ракета не попала в цель, а другая либо вышла из строя, либо остановилась сразу после выхода из крыла самолета.

Самолет Королевских ВВС, на борту которого находились до 30 человек, выполнял миссию по наблюдению за Черным морем в международном воздушном пространстве, когда столкнулся с двумя российскими истребителями Су-27.