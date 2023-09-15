Силиня: Основополагающие ценности Латвии - независимость, свобода и латышский язык

В своем выступлении Силиня также выделила поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, содействие экономическому росту, поиск решения проблемы роста тарифов, которая беспокоит население, и ряд других вопросов.

Силиня: изменение кадастровой стоимости не должно привести к непропорциональному росту налога на недвижимость

Изменение кадастровой стоимости с 2025 года не должно привести к непропорциональному увеличению платежей по налогу на недвижимость, следует из выступления кандидата на пост премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") в дебатах перед голосованием в Сейме за новое правительство.

Новое правительство, получив поддержку Сейма, без промедления займется решением вопросов, которые сегодня больше всего волнуют жителей Латвии, пообещала Силиня.

"Это и рост платы за электроэнергию, и выплаты по жилищным кредитам. Это и вопрос изменения кадастровой стоимости с 2025 года, чтобы платежи не росли непропорционально, но в то же время не останавливались инвестиции", - заявила она.

Силиня также подчеркнула, что Латвия может гордиться тем, что сохранила свои ценности - демократию, латышскую идентичность, разнообразие мнений, независимые СМИ и судебную систему.

В то же время нам необходимо быть самокритичными, чтобы добиться более быстрого экономического роста, чем в соседних странах, от которых мы сейчас отстаем. "Цель будущего правительства - широкий, сильный средний класс в Латвии", - сказал политик.

Силиня намерена работать над тем, чтобы бюрократический аппарат государства не был потолком, о который бьются предприниматели, а чтобы государство открывало им двери - возможности для производства, развития, продажи и экспорта.

"Пока по соседству с нами находится агрессор, первым приоритетом правительства Латвии будет безопасность, и здесь не будет никаких послаблений. Мы не остановимся и не отклонимся от курса на укрепление обороноспособности", - подчеркнула Силиня.

Она добавила, что Латвия будет противостоять российской агрессии и полностью придерживаться своего западно-атлантического курса.