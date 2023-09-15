Силиня: Основополагающие ценности Латвии - независимость, свобода и латышский язык

Основополагающими ценностями Латвии являются независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный язык, заявила сегодня в Сейме кандидат на должность премьер министра Эвика Силиня перед голосованием по утверждению нового правительства.
"Наш народ или политическая нация - это все, кто уважает и чтит основные ценности Латвии - независимое государство, свободное общество и латышский язык как государственный", - сказала Силиня.
По словам кандидата в премьер-министры, залогом успешной и богатой страны является ее народ и способность принимать друг друга "во всем нашем многообразии".
Силиня подчеркнула, что в подписанной сегодня утром декларации будущего Кабинета министров в центре внимания также находится человек.
"Команда правительства будет работать так, чтобы жители Латвии - школьники, учителя, предприниматели, пациенты, мамы, папы, бабушки и дедушки - чувствовали, что государство работает для них, а не просто равнодушно или обслуживает какие-то свои процессы", - пообещала кандидат в премьер-министры.
Одна из целей Силини - сделать так, чтобы люди почувствовали, что качество услуг, предоставляемых государством, улучшается, что Латвия становится более отзывчивой, более гуманной и более справедливой.
"Моя работа будет направлена на то, чтобы предприниматель почувствовал, что он не обременен ненужной бюрократией. Школьник почувствовал бы, что получает образование, с которым может конкурировать как в местных, так и в зарубежных вузах. Человек, подвергающийся насилию, почувствовал бы, что государство хочет и может его защитить. Чтобы пациент видел, что очереди становятся короче, чтобы каждый пенсионер видел и чувствовал, что он становится более социально защищенным. Чтобы каждая семья чувствовала, что она нужна в Латвии", - подчеркнула кандидат в премьер-министры.
В своем выступлении Силиня также выделила поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, содействие экономическому росту, поиск решения проблемы роста тарифов, которая беспокоит население, и ряд других вопросов.
Силиня: изменение кадастровой стоимости не должно привести к непропорциональному росту налога на недвижимость
Изменение кадастровой стоимости с 2025 года не должно привести к непропорциональному увеличению платежей по налогу на недвижимость, следует из выступления кандидата на пост премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") в дебатах перед голосованием в Сейме за новое правительство.
Новое правительство, получив поддержку Сейма, без промедления займется решением вопросов, которые сегодня больше всего волнуют жителей Латвии, пообещала Силиня.
"Это и рост платы за электроэнергию, и выплаты по жилищным кредитам. Это и вопрос изменения кадастровой стоимости с 2025 года, чтобы платежи не росли непропорционально, но в то же время не останавливались инвестиции", - заявила она.
Силиня также подчеркнула, что Латвия может гордиться тем, что сохранила свои ценности - демократию, латышскую идентичность, разнообразие мнений, независимые СМИ и судебную систему.
В то же время нам необходимо быть самокритичными, чтобы добиться более быстрого экономического роста, чем в соседних странах, от которых мы сейчас отстаем. "Цель будущего правительства - широкий, сильный средний класс в Латвии", - сказал политик.
Силиня намерена работать над тем, чтобы бюрократический аппарат государства не был потолком, о который бьются предприниматели, а чтобы государство открывало им двери - возможности для производства, развития, продажи и экспорта.
"Пока по соседству с нами находится агрессор, первым приоритетом правительства Латвии будет безопасность, и здесь не будет никаких послаблений. Мы не остановимся и не отклонимся от курса на укрепление обороноспособности", - подчеркнула Силиня.
Она добавила, что Латвия будет противостоять российской агрессии и полностью придерживаться своего западно-атлантического курса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!