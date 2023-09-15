Мамыкин рассказал в интервью российским пропагандистам, что переехал в Россию

"Дискредитация армии - нормальная статья в большинстве стран, - заявил в интервью Мамыкин. - Армию нужно уважать, нужно уважать людей в погонах - нужно ценить их и помогать им выполнять служебные обязанности".

Мамыкин в интервью рассказал об административных и уголовных делах, начатых против него в Латвии, а также о сложностях в поисках работы в Латвии после того, как в 2019 году окончился его срок депутата Европарламента, а на новый срок он переизбран не был. По словам Мамыкина, в то время, когда он сидел без работы, он брался за довольно необычные виды заработка. Впрочем, в правдивости сказанного убедиться сложно.

"Пока Андрей Мамыкин был без работы, ему нужно было как-то обеспечивать семью, - говорится в статье "Спутника". - В нашем интервью он впервые признался, что в то время начал... ездить по свалкам и собирать металлолом. Оказалось, что в этой сфере все уже было поделено,

поэтому бывшему депутату Европарламента пришлось даже драться с бездомными за выброшенные в мусор холодильники и стиральные машины. Чтобы никто не узнал его у очередного мусорника, Андрею пришлось отрастить бороду и носить темные очки".

Андрей Мамыкин - русскоязычный латвийский политик и бывший журналист. С 2014 по 2019 год он был депутатом Европарламента, избранным от партии "Согласие", из которой позднее ушел.

В октябре 2021 года после вмешательства министра благосостояния Гатиса Эглитиса директор Государственной инспекции труда (VDI) Ренар Лусис уволил Мамыкина, который являлся руководителем отдела стратегических коммуникаций VDI.

Как заявил тогда министр благосостояния в социальных сетях, такой шаг был необходим, поскольку деятельность Мамыкина в социальных сетях "несовместима с ценностями и базовыми принципами этики государственного управления".