Мамыкин рассказал в интервью российским пропагандистам, что переехал в Россию

Бывший депутат Европарламента Андрей Мамыкин, который в последнее время все чаще появляется на российских и белорусских пропагандистских каналах, в новом интервью прокремлевскому изданию "Спутник" сообщил, что переехал в Россию. В интервью он называет Россию "одной из самых свободных стран в мире", а закон о дискредитации армии, по которому после вторжения России в Украину в 2022 году фактически можно осудить любого, кто критикует вторжение, - "нормальной статьей в большинстве стран".
47-летний Мамыкин в интервью рассказал, что это можно назвать "бегством от нацистского режима - на уровне ощущений, атмосферы и мировоззрения".
В качестве главных причин своего отъезда из Латвии он назвал снос памятника в Пардаугаве, а также отделение Латвийской православной церкви от Московской патриархии Русской православной церкви.
"Хочу, чтобы мои дети учились на русском языке. Сам я хочу 9 мая плакать у стоящих, а не снесенных памятников. Хочу в православной церкви молиться за своего патриарха - святого Кирилла, патриарха Московского", - говорит Мамыкин.
Они с женой рассматривали переезд или в Россию, или в Беларусь. Выбор пал в пользу России, потому что там "можно учиться на родном языке, в школах нет ЛГБТ-пропаганды, [...] нет национализма", - указывается в статье "Спутника".
"Наша цель - постоянный вид на жительство, русская школа для моих детей, просто спокойная жизнь. Даже за то относительно недолгое время, что я провел в Москве и Пскове, я почувствовал, что Россия сейчас - одна из самых свободных стран мира", - восхваляет Мамыкин Россию, которая по индексу Freedom House находится в числе самых несвободных стран в мире. Мамыкина не смущает и статья закона о "дискредитации армии", на основании которой можно осудить фактически любого человека, который выступит с критикой начатой Россией войны в Украине. В одном из таких случаев два года тюрьмы присудили мужчине, дочь которого нарисовала в школе антивоенный рисунок.
"Дискредитация армии - нормальная статья в большинстве стран, - заявил в интервью Мамыкин. - Армию нужно уважать, нужно уважать людей в погонах - нужно ценить их и помогать им выполнять служебные обязанности".
Мамыкин в интервью рассказал об административных и уголовных делах, начатых против него в Латвии, а также о сложностях в поисках работы в Латвии после того, как в 2019 году окончился его срок депутата Европарламента, а на новый срок он переизбран не был. По словам Мамыкина, в то время, когда он сидел без работы, он брался за довольно необычные виды заработка. Впрочем, в правдивости сказанного убедиться сложно.
"Пока Андрей Мамыкин был без работы, ему нужно было как-то обеспечивать семью, - говорится в статье "Спутника". - В нашем интервью он впервые признался, что в то время начал... ездить по свалкам и собирать металлолом. Оказалось, что в этой сфере все уже было поделено,
поэтому бывшему депутату Европарламента пришлось даже драться с бездомными за выброшенные в мусор холодильники и стиральные машины. Чтобы никто не узнал его у очередного мусорника, Андрею пришлось отрастить бороду и носить темные очки".
Андрей Мамыкин - русскоязычный латвийский политик и бывший журналист. С 2014 по 2019 год он был депутатом Европарламента, избранным от партии "Согласие", из которой позднее ушел.
В октябре 2021 года после вмешательства министра благосостояния Гатиса Эглитиса директор Государственной инспекции труда (VDI) Ренар Лусис уволил Мамыкина, который являлся руководителем отдела стратегических коммуникаций VDI.
Как заявил тогда министр благосостояния в социальных сетях, такой шаг был необходим, поскольку деятельность Мамыкина в социальных сетях "несовместима с ценностями и базовыми принципами этики государственного управления".
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