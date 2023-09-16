Бывший наркокурьер Привертс работает над своей второй книгой

Самый известный латвийский наркокурьер Роландс Привертс рассказал, что пишет свою вторую книгу, которая станет продолжением книги "Ничего не бойся", сообщает издание Privātā Dzīve.
"Предыдущая книга отражала мои приключения, но новая книга будет отражать жизнь", - говорит Роланд.
Его первый скандальный автобиографический роман был опубликован четыре года назад. Закулисная жизнь наркокурьера вызвала настолько большой интерес, что по ее мотивам даже был создан сериал режиссера Андрея Экиса "Ничего не бойся".
"Во второй книге будут новые события из моей жизни. Конечно, какие-то южноамериканские приключения, которые многим так нравятся", - обещает Роланд.
Первую книгу он написал от руки за месяц сам, но в создании этой у него есть помощник - ее редактирует координатор Jumava Микс Ниедра, который будет записывать события и размышления Приверта. "Книгу я буду редактировать сам. Мы взяли интервью у нескольких человек, в том числе и у сотрудников МВД, как по уголовным делам, так и не очень. Может быть, будет привлечен философ, который немного скорректирует высказанные мной мысли", - сказал он. Роландс делится своими планами.
Больше читайте в новом номере Privātā Dzīve.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!