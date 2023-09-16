Бывший наркокурьер Привертс работает над своей второй книгой

Его первый скандальный автобиографический роман был опубликован четыре года назад. Закулисная жизнь наркокурьера вызвала настолько большой интерес, что по ее мотивам даже был создан сериал режиссера Андрея Экиса "Ничего не бойся".

Первую книгу он написал от руки за месяц сам, но в создании этой у него есть помощник - ее редактирует координатор Jumava Микс Ниедра, который будет записывать события и размышления Приверта. "Книгу я буду редактировать сам. Мы взяли интервью у нескольких человек, в том числе и у сотрудников МВД, как по уголовным делам, так и не очень. Может быть, будет привлечен философ, который немного скорректирует высказанные мной мысли", - сказал он. Роландс делится своими планами.