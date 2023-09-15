Видео ⟩ Ученики техникума в Салдусе своими авто терроризируют жителей

Начиная с 2021 года жители уже не раз обращались за помощью в муниципалитет. Для борьбы с водителями был установлен "лежачий полицейский", а скорость движения ограничена до 30 км/ч, но молодые люди не меняют своего поведения за рулем.

Директор техникума говорит, что с молодыми людьми проведена беседа об их поведении.

Начальник муниципальной полиции Салдуса отмечает, что в прошлом году было оштрафовано несколько водителей, но в этом - ни одного.

Теперь сотрудники правоохранительных органов попытаются поймать молодых людей с помощью двух мобильных камер.

Видео: Сюжет программы Bez tabu