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Видео ⟩ Серьезная авария в Марупе: водитель не так понял дорожные знаки

rus.tvnet.lv
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Авария в Марупе
Авария в Марупе Фото: Degpunktā

Маленькие улочки в Марупе часто вызывают трудности у водителей, так как здесь много перекрестков и главная дорога меняет направление. Утром в пятницу, 15 сентября, водитель перепутал знаки, что привело к серьезной аварии, сообщает программа Degpunktā.

Утром обломки деталей автомобиля Mercedes-Benz засыпали перекресток улиц Брукленю и Кантора. Водитель Mercedes-Benz нарушил правила и врезался в бок Volkswagen, который был смят, как консервная банка.

"Я ехал оттуда и как будто не видел женщину.

Я видел, что она едет, но думал, что нахожусь на главной дороге. Оказалось, что это не так", - сказал водитель Mercedes-Benz. 

Он уточнил, что ехал со скоростью 30 км/ч.

Если заглянуть в автомобиль Volkswagen, то на месте пассажира можно увидеть детское кресло, но, к счастью, в момент аварии ребенка в машине не было. 

"Водитель Volkswagen в результате дорожно-транспортного происшествия получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия", - сообщили в Госполиции.

Женщина была доставлена в больницу в удовлетворительном состоянии. Однако после аварии оба автомобиля могут оказаться непригодными для использования.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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