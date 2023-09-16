Фото ⟩ Валдис Затлерс и другие знаменитости на премьере спектакля Джона Малковича в "Дайлес"

"Леопольдштадт" - это сага о еврейской семье, рассказывающая историю ее выживания в условиях величайших человеческих катастроф и безумия XX века.

Автор смело исследует, что значит быть другим - чужим среди чужих не только в своих глазах, но и в глазах других. Он задает вопросы об истории и человечности - как сохранить свои корни, свою уверенность в себе, как выжить маленькой нации в то время, когда мир сошел с ума.

Галерея: Премьера спектакля Джона Малковича "Леопольдштадт"

Джон Малкович подчеркивает, что эту пьесу объединяют два сильных противоречия: "Вену конца XIX - начала XX века можно считать колыбелью современного мира, где развивались наука, искусство, дизайн, литература, экономика, здесь собирались самые яркие умы, и в то же время в этот период произошла одна из самых страшных и величайших трагедий современного мира. Спектакль как живое существо, каждый вечер он проживает свою жизнь, и я думаю, что эта история сможет понравиться многим зрителям".