Фото ⟩ Валдис Затлерс и другие знаменитости на премьере спектакля Джона Малковича в "Дайлес"

Вечером в пятницу, 15 сентября, в Большом зале театра Дайлес премьерой спектакля "Леопольдштадт" актера и режиссера Джона Малковича открыли новый театральный сезон. Недавняя пьеса сэра Тома Стоппарда - одно из самых замечательных и обсуждаемых драматических произведений последнего времени.
"Леопольдштадт" - это сага о еврейской семье, рассказывающая историю ее выживания в условиях величайших человеческих катастроф и безумия XX века.
Автор смело исследует, что значит быть другим - чужим среди чужих не только в своих глазах, но и в глазах других. Он задает вопросы об истории и человечности - как сохранить свои корни, свою уверенность в себе, как выжить маленькой нации в то время, когда мир сошел с ума.
Галерея: Премьера спектакля Джона Малковича "Леопольдштадт"
Джон Малкович подчеркивает, что эту пьесу объединяют два сильных противоречия: "Вену конца XIX - начала XX века можно считать колыбелью современного мира, где развивались наука, искусство, дизайн, литература, экономика, здесь собирались самые яркие умы, и в то же время в этот период произошла одна из самых страшных и величайших трагедий современного мира. Спектакль как живое существо, каждый вечер он проживает свою жизнь, и я думаю, что эта история сможет понравиться многим зрителям".
Режиссер Джон Малкович создавал спектакль вместе со своими соратниками - сценографом Пьером-Франсуа Лимбошем и художником по костюмам Биргит Хуттер, создавшими для спектакля более 80 костюмов. Композитор спектакля - Тимофей Пастухов; художник по свету - Мартиньш Янсонс; ассистенты художника-постановщика - Рудолф Бекич, Синтия Екабсоне; ассистент художника по костюмам - Юрате Силакактиня; помощник режиссера - Диана Каийака; консультант по переводу - Лолита Томсоне; музыкальный консультант - Юрис Вайводс. Пьесу с английского языка перевела Лайла Буране. Создатели спектакля выражают благодарность за сотрудничество консультанту по сценической речи Айне Матисе и концертмейстеру Илзе Дзените.
В спектакле особенно большой актерский состав: Артур Скрастиньш, Лидия Пупуре, Кристине Неварауска, Вита Варпиня, Карлис Арнолдс Авотс, Илзе Кюзуле-Скрастиня, Имант Страдс, Милена Мишкевича, Том Величко, Анете Красовска, Катрина Грига, Дарта Даневича, Индра Брике, Лелде Дреймане, Клав Кристап Кошинс, Мадара Вилчука, Гинтс Анджанс, Гирт Кестерис, Дайнис Гайделис, Мартиньш Упениекс, Андрис Булис, Мейнард Лиепиньш, Каспар Думбурс, Алдис Силиньш.
В спектакле также участвуют студенты театра Zīļuks и другие дети-актеры, которые примут участие в спектакле в двух составах: Густав Гудрис или Эмил Юханс Бахманис, Адриана Розентале или Хермине Бекича, Паула Цикота или Эмилия Плоне, Артур Лазданс или Эдвард Берзиньш, Эдуард Варпиньш или Артур Лазданс, Карлис Инка или Эдвард Паул Глазитис, Хелена Исаева или Эвелина Кареле, Джастина Штейнберга или Хермине Бекича, Густав Силниекс или Эрнест Гоба.
Ведущие спектакля - Ивета Боша, Силга Приекуле, продюсер - Гинта Тропа.
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