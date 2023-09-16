Умер актер из сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин

Гришечкин скончался 15 сентября, сообщила "Комсомольская правда". По информации издания, неделю назад актера госпитализировали из-за проблем с сердцем. Также известно, что в последние годы - после того, как артист потерял супругу - у него были проблемы с алкоголем.

Гришечкин работал в театре на Юго-Западе с его основания в 1977 году. Также актер служил в РАМТ, возглавлял Волжский драматический театр, а с 2017 года руководил театральной студией при Московском университете МВД России.

В кино Вячеслав Гришечкин сыграл более 160 ролей, одной из известнейших стала роль полковника Староконя в сериале "Солдаты". Также он появлялся в сериалах "Бригада", "Каменская", "Next. Следующий", "Счастливы вместе", "Что сказал покойник", "Тайный знак". На большом экране артист сыграл в мюзикле "Биндюжник и Король", комедии "Ночные сестры", семейной фантастике "Азирис Нуна" и многих других лентах.