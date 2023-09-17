Видео ⟩ С 1 января оплаченные государством анализы будут доступны только с э-направлением

В Латвии лабораторные исследования составляют треть затрат медицинского бюджета, а большая часть государственных денег уходит в частный сектор - 67% или 22 миллиона идут в две крупнейшие лаборатории - E. Gulbja laboratorija и Centrālā laboratorija. Последнее предприятие предупредило, что направлений на оплаченные государством анализы больше, чем выделенных на это средств.

Самым важным нововведением станет электронное направление, которое позволит отслеживать каждый евро, уплаченный государством. Это наконец позволит увидеть все обследования на единой платформе. Также нововведение позволит соблюдать перечень назначенных анализов. За свои деньги пациенты смогут сдавать анализы так часто, как захотят, но по направлению врача и за счет государства - только когда это необходимо.

Уже сейчас ясно, что благодаря изменениям объем работы уменьшить не удастся - они могут лишь помочь исключить повторяющиеся исследования.

Ранее Centrālā laboratorija и E.Gulbja laboratorija выразили готовность прекратить принимать оплачиваемые государством анализы из-за недополученного финансирования, но в Министерстве здравоохранения сообщили, что в ближайшее время лаборатории получат дополнительное финансирование для продолжения оказания услуг оплачиваемых государством анализов.

Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)