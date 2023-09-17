Видео ⟩ В Telegram-канале Кадырова появилось опровержение его смерти

В частности, там было опубликовано видео, на котором Кадыров прогуливается под дождем. В то же время, точно сказать, где и когда было снято это видео - нельзя.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит-, - написал Кадыров в Telegram и опубликовал видео своей прогулки под дождем.

For those interested in Kadyrov's health, Don-Don has recorded a video (or published an old one)



Two videos of him walking in the rain have appeared in Kadyrov's Telegram channel. However, it is not clear when they were taken. Kadyrov advised "everyone who cannot separate truth… pic.twitter.com/m7JLmbkT33 — NEXTA (@nexta_tv) September 17, 2023

Напомним, Юсов в пятницу заявил, что новости о тяжелом состоянии Кадырова поступили из различных источников в медицинских и политических кругах.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем", - приводят слова Андрея Юсова многие украинские СМИ.

В воскресенье издание Visegrad 24 сообщило, что по российским каналам прошла информация, якобы Кадыров скончался в московской больнице.

Intensifying rumours on large Russian telegram channels saying Kadyrov has died at a hospital in Moscow, failing to wake up from his coma



If true, Chechnya could quickly descend into chaos, creating an opportunity for a third Chechen War against Russia. pic.twitter.com/D5pozbWJfn — Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023