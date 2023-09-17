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Видео ⟩ В Telegram-канале Кадырова появилось опровержение его смерти

Когда оно было снято - неизвестно
rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

В пятницу, 15 сентября, представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. В воскресенье российские Telegram-каналы также сообщили, что он якобы скончался в одной из больниц Москвы. После этого в Telegram-канале Кадырова появилось опровержение этой информации.

В частности, там было опубликовано видео, на котором Кадыров прогуливается под дождем. В то же время, точно сказать, где и когда было снято это видео - нельзя.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит-, - написал Кадыров в Telegram и опубликовал видео своей прогулки под дождем.

Напомним, Юсов в пятницу заявил, что новости о тяжелом состоянии Кадырова поступили из различных источников в медицинских и политических кругах.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранениях. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем", - приводят слова Андрея Юсова многие украинские СМИ.

В воскресенье издание Visegrad 24 сообщило, что по российским каналам прошла информация, якобы Кадыров скончался в московской больнице.

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