Видео ⟩ Найденный в Курземе уникальный немецкий бункер перевезен в Лестене

Сооружение находилось в районе немецкой оборонительной линии и последних боев в Курляндском котле в 1945 году. Бункер хорошо сохранился.

Старое сооружение было разобрано по одному бревну и перенесено в более подходящее место - в Лестене, на поле напротив церкви и братского кладбища латышских солдат.

Несколько лет назад Янис Слайдиньш, представитель общества памяти латвийских солдат "Лестене", устроил выставку о том, как были устроены бункеры.

По словам мужчин, это один из редких случаев, когда бункер, простоявший под землей целых 80 лет, удалось спасти и перенести. Его планируют снова закопать в землю.

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