Полиция использует дроны и в маленьких городах. Водители удивлены

На тихой улице Мадоны припаркована нетрафарированная полицейская машина, а тележурналистов попросили не выходить из машины, чтобы не вызывать подозрений у местных жителей.

Сотрудник полиции незаметно готовит беспилотник к взлету. Причина - в Мадоне и других городах наблюдению за дорожным движением с помощью беспилотника мешают группы жителей в Whatsapp.

Как только люди видят сотрудника с дроном в руках, они спешат разместить информацию не на Waze, а прямо в чатах жителей.

"Бывали ситуации, когда мы останавливались именно в этом месте, а информация о нас уже была размещена в чате, еще до того, как дрон подняли в воздух. Это специфика маленького города - все знают друг друга. Полицейские машины быстро вычисляют", - рассказал сотрудник полиции.

В рейде беспилотников, на этот раз фиксируется правонарушение за правонарушением. Реакция водителей различна. Большинство из них удивлены тем, что наблюдение за дорожным движением с дронов ведется и за пределами Риги.

"Когда я объясняю, что нарушение было зафиксировано беспилотным летательным аппаратом, в этот момент они уже не спорят. Мы показываем им видео, все понятно", - описывает наиболее типичную ситуацию оператор дрона.

Для мониторинга дорожного движения полиция использует дроны в местах с высокой интенсивностью движения автомобилей. С начала года в Мадонском крае с помощью дронов было зафиксировано 65 нарушений правил дорожного движения.

Всего в Латвии с помощью дронов до сентября этого года зафиксировано 300 нарушений.