Полиция использует дроны и в маленьких городах. Водители удивлены

Государственная полиция использует беспилотники для наблюдения за дорожным движением в городах Видземе и Латгале, что удивляет многих водителей, когда они попадают в поле зрения дрона. Об этом сообщает программа 360TV ZIŅneši.
На тихой улице Мадоны припаркована нетрафарированная полицейская машина, а тележурналистов попросили не выходить из машины, чтобы не вызывать подозрений у местных жителей.
Сотрудник полиции незаметно готовит беспилотник к взлету. Причина - в Мадоне и других городах наблюдению за дорожным движением с помощью беспилотника мешают группы жителей в Whatsapp.
Как только люди видят сотрудника с дроном в руках, они спешат разместить информацию не на Waze, а прямо в чатах жителей.
"Бывали ситуации, когда мы останавливались именно в этом месте, а информация о нас уже была размещена в чате, еще до того, как дрон подняли в воздух. Это специфика маленького города - все знают друг друга. Полицейские машины быстро вычисляют", - рассказал сотрудник полиции.
В рейде беспилотников, на этот раз фиксируется правонарушение за правонарушением. Реакция водителей различна. Большинство из них удивлены тем, что наблюдение за дорожным движением с дронов ведется и за пределами Риги.
"Когда я объясняю, что нарушение было зафиксировано беспилотным летательным аппаратом, в этот момент они уже не спорят. Мы показываем им видео, все понятно", - описывает наиболее типичную ситуацию оператор дрона.
Для мониторинга дорожного движения полиция использует дроны в местах с высокой интенсивностью движения автомобилей. С начала года в Мадонском крае с помощью дронов было зафиксировано 65 нарушений правил дорожного движения.
Всего в Латвии с помощью дронов до сентября этого года зафиксировано 300 нарушений.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!