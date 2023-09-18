В США не могут найти истребитель после того, как пилот катапультировался

По словам властей, официальные лица все еще выясняют, почему пилот катапультировался. Представитель военных отметил, что самолет был переведен на автопилот перед тем, как пилот катапультировался.

После того, как пилот катапультировался из истребителя, он был доставлен в местный медицинский центр.

В настоящее время на военной базе ведется поиск пропавшего самолета.

"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может помочь нашим командам по поиску самолета F-35, пожалуйста, позвоните в Оперативный центр обороны базы", - сказано в сообщении военных.

F-35 - один из самых совершенных истребителей в мире. Он защищен от обнаружения радарами. F-35 также являются одними из самых дорогих самолетов в мире.