В Нарве гражданина Польши оштрафовали на 400 евро за георгиевскую ленточку в машине

"На выходных на погранпереходе "Нарва-1" пограничники обнаружили георгиевскую ленточку, прикрепленную к зеркалу заднего вида автомобиля, въезжающего в Эстонию. Гражданин Польши добровольно сдал ленточку и был оштрафован на 400 евро", - сообщили в PPA и добавили, что польскому гражданину разъяснили, что такие символы запрещены в Эстонской Республике.

В апреле прошлого года президент объявил о законе, запрещающем демонстрацию враждебной символики, такой как георгиевская ленточка или буква Z.

За это деяние законом предусмотрен штраф в размере до 300 штрафных единиц или 1 200 евро, либо арест. В случае, если это деяние совершено юридическим лицом, размер штрафа составит до 32 000 евро.