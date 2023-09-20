Ереван: в стычках протестующих с полицией пострадали более 30 человек

Сообщается, что полиция применила против протестующих светошумовые гранаты.

Как говорится в заявлении Минздрава Армении, за медицинской помощью обратились как полицейские, так и гражданские лица. По информации министерства, всего пострадали 34 человека, из которых 16 - полицейские. Им была оказана первая помощь, а нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.

Протестующие, собравшиеся у здания правительства страны, требовали от премьер-министра Николы Пашиняна вмешаться во вновь разгоревшийся конфликт в Нагорном Карабахе и скандировали антиправительственные лозунги. Собравшиеся скандировали "Никола - предатель" и "Россия - оккупант".

Позднее демонстранты попытались ворваться в здание правительства Армении, после чего полиция и применила силу.

Как сообщалось, утром 19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" на территории Нагорного Карабаха. Днем минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сообщило о боях по всей линии соприкосновения. "ВС Азербайджана применяют артиллерийские и ракетные средства, ударные БПЛА, боевую авиацию", - заявило ведомство. Власти непризнанной республики сообщили о 25 погибших и 138 раненых.

В администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что Азербайджан готов к встрече с представителями армянского населения Карабаха при выполнении "ряда условий".

США вслед за ЕС призвали Азербайджан прекратить боевые действия, а Франция - созвать экстренное заседание Совбеза ООН, которое состоится 21 сентября. Госсекретарь США Энтони Блинкен также намерен принять участие в попытке дипломатического урегулирования конфликта.