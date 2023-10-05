Самый молодой капитан в Латвии восстанавливает легендарные яхты и собирается в "кругосветку"

Алексей Вьюн начал интересоваться яхтами в 16 лет. Сейчас ему 20 и он, вероятно, самый молодой капитан в Латвии. У Алексея и его отца Тараса три очень особенные яхты, каждая из которых славится своими невероятными достижениями в истории яхтинга и представляет одну страну Балтии. Например, яхта Sparta была одной из известнейших латвийских яхт, которая выигрывала международные регаты, на эстонской яхте Tormilind побывала вся английская королевская семья, а литовская яхта Laisve уже дважды совершила кругосветное путешествие и собирается сделать это еще раз.
В Риге Алексей и Тарас Вьюны открыли клуб WindForce, в котором обучают желающих яхтингу и распространяют любовь к своему делу по всей Латвии. Они с трепетом относятся к наследию своих легендарных яхт и намерены продолжать создавать историю.
"Началось все очень просто. Мы сидели с папой в ресторане, когда ему позвонили и сказали, что продается яхта. Мы приехали, посмотрели ее, это оказалась яхта Sparta. Мы уже тогда понимали, что хотим прикоснуться к чему-то подобному", - вспоминает Алексей.
На тот момент Алексею было 16 лет. Когда Вьюны поняли, насколько историческая лодка находится перед ними, они решили ее приобрести. Очень быстро энтузиасты осознали, что для того, чтобы привести такую большую яхту в порядок, им понадобится помощь.
Яхта Sparta Conrad-54 была построена в 1977 году в Польше. В Ригу она прибыла в том же году. Эта яхта - самое крупное судно среди спортивных парусных судов, поставленных в нашу страну. Всего было построено 6 подобных яхт. Sparta, Lietuva, Linda, Lady B, Tornado, Aurora. Яхта Sparta была приобретена латвийским судоходством в 1977 году для подготовки спортсменов высокого класса и участия в гонках.
"Это круизно-гоночная яхта для обучения профессиональных моряков. Sparta может спокойно идти вокруг света. У нее 12 спальных мест, полноценный набор парусов. Корпус сделан из такого материала, что он может выдержать, наверное, все", - говорит капитан.
Уже в 1978 году яхта выиграла Кубок Балтийского моря, приплыв на несколько часов быстрее, чем другие участвовавшие яхты.
"В Советском Союзе это была представительская яхта. Все министры и депутаты приезжали в Ригу, и их возили именно на этой яхте. Sparta ходила на международные регаты, что в то время было большой редкостью", - рассказывает Алексей.
В 2000 году Sparta участвовала в регате Cutty Shark, где показала высший класс выступления. В 2003 году она заняла второе место в своем классе.
В 2003 году году действующий на тот момент президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга подписала грамоту и выразила благодарность экипажу яхты Sparta и капитану Александру Минину за такой результат.
"Для меня большая честь, что кораблем управляла такая спортивная команда, любящая парусный спорт, вы поддержали честь Латвии и вынесли название нашей страны в мировое созвездие парусного спорта. Ваша победа - это мастерство, смелость, решительность и подтверждение вложенной работы. Удачи, выдержки и попутного ветра в этом деле, которое вы делаете для своего удовольствия и для Латвии!" - написала экс-президент в документе.
"Мы выложили объявление в Facebook, и к нам начали приходить люди", - вспоминает Алексей.
"В Латвии яхты занимаются коммерцией для самообеспечения и для самоподдержания. Потому что большие лодки - это огромные траты. У нас официально коммерческая деятельность, а без этого никак не получается. Параллельно с коммерцией мы начали вести спортивное обучение. Наша команда стала расширяться. И сегодня у нас в команде около 60 человек", - рассказывает капитан.
Клуб WindForce также предоставляет морскую практику: "Для получения яхтенных прав в Латвии нужно, чтобы какой-то лицензионный капитан подписал тебе морскую практику. Мы чуть ли не единственные в стране, кто осуществляет именно серьезную морскую практику. Мы четыре года подряд едем в Швецию. У нас среди обучающихся были даже министры.
"Люди приходят, чтобы просто прикоснуться к этому.
Когда ходишь под парусом, ты чувствуешь определенную свободу, которая может излечить даже от психологических расстройств и болезней, и это чувство нахождения под парусом очень уникально".
Со временем стало ясно, что одной яхты клубу не хватает. Так у команды появилось второе судно, которое они привезли из Эстонии.
"По абсолютной случайности в соседней стране оказалась яхта, которая называется Tormilind. Яхту бросили на эстонском острове, она, можно сказать, тонула. Мы ее спасли. Там ничего на ней не работало, вообще ничего, ни лебедки, ни паруса, все было очень запущено", - вспоминает капитан яхты.
Tormilind перевезли в Ригу, после чего новые владельцы обнаружили, что у этого судна очень насыщенное прошлое.
"Оказалось, что у нее за спиной такая огромная история - куда больше, чем у Sparta. Tormilind ходила вокруг Англии, на яхте даже побывала королевская семья, включая принца Филиппа и остальных. Тут мы поняли, что мы реально начинаем прикасаться к очень большой истории", - с восхищением делится Алексей.
Яхта Tormilind была построена в 1982 году в Польше. Ее приобрело эстонское пароходство. Tormilind в переводе с эстонского означает "штормовая птица". В 1983 году Tormilind заняла 4-е место среди 24 участвовавших яхт своей стартовой группы. В том же году Tormilind выиграла все внутриреспубликанские гонки в своем классе, после чего яхта успешно выступала на международных гонках, в том числе ходила к берегам Англии.
Так, например, в своей первой гонке в 1984 году на английский порт Гринок яхта Tormilind одержала победу с аварийным рулем.
Этот случай поразил даже принца Филиппа, который через год после той гонки посетил яхту.
Он поздравил экипаж с победой и живо интересовался подробностями прошлогоднего плавания "без руля", и даже оставил автограф в книге почетных посетителей яхты.
"Эти яхты очень крепкие. Они отличаются от современных яхт. То чувство свободы, энергии, которое ты на них испытываешь, не сравнить с ощущением на современных яхтах", - говорит Алексей.
Совсем недавно команда приобрела третью яхту, которая находилась в Литве. Это произошло совсем случайно: "В прошлом году мы приехали в Клайпеду покупать паруса и увидели, что на берегу стоит уникальная яхта, которую должны были разбирать на металл. Мы ее увидели, по сути, за 5 минут до "смерти". Нам ее отдали за очень символические деньги. Мы решили взяться за восстановление".
Яхта Licor 43 была построена в Испании, в Картахене, для гонки Whitbread Round the World Race в 1981 году. В то время это была самая известная гонка в мире. Яхту построили на военном заводе по заказу компании Licor 43.
После Испании яхта оказалась в Литве.
В 1993 году яхту назвали Laisve в честь независимости литовского государства. Laisve в переводе с литовского означает "свобода".
Яхта Laisve под руководством капитана Игнаса Минетаса после восстановления независимости Литвы в 1993 году отправилась в кругосветное путешествие и стала первой литовской яхтой, совершившей кругосветное плавание вокруг мыса Горн. Она вернулась в Литву в 1995 году. Отремонтированная в 2004 году яхта еще несколько лет участвовала в регатах, после чего простояла на суше почти 20 лет.
"Это очень известная яхта Laisve, про нас даже уже в литовских газетах пишут, на телевидение звали, на радио тоже зовут, новостные порталы написали уже. Эту яхту мы спустили на воду на прошлой неделе в Клайпеде, спустя 20 лет простоя на суше. Стоила она 40 миллионов песет в 1981 году, что эквивалентно 2,5 миллиона долларов сегодня. Безусловно, мы ее не за такие деньги купили", - улыбается капитан.
"Laisve - это очень мощное судно. Оно предназначено для кругосветной гонки, у нее полное водоизмещение 25 тонн. Это все очень тяжелое, большое, массивное. У яхты был один владелец, очень известный литовский архитектор. У него были деньги, но без команды содержать яхту очень сложно. После 2004 года больше не было команды, и судно просто стояло на суше все эти годы. Его разворовали, и там внутри ничего нет. Нам предстоит очень большая работа, чтобы все это привести в порядок. И спустя 20 лет мы спустили яхту на воду, она сейчас стоит пока на променаде в Клайпеде", - продолжает Алексей (на момент выхода интервью яхта уже находилась в Риге).
Капитан очень гордится, что в его клубе есть три яхты из всех балтийских стран. Он видит в этом определенную символичность.
"В следующем году мы будем устраивать большое мероприятие. У нас когда-то создали Балтийский путь, и мы думаем сделать что-то похожее. Поскольку у нас три судна, которые олицетворяют каждое государство, мы сначала поплывем в Таллинн, потом в Ригу и в Клайпеду на дни города, потому что это три центральных морских порта", - объясняет он.
Кругосветное путешествие
Алексей со своей командой собирается отправиться в кругосветное путешествие в рамках гонок Ocean Globe Race 2027. Преодолеть этот путь планируется именно на литовской яхте Laisve, которая лучше всего приспособлена к таким путешествиям.
"Это, по сути, та же гонка, в которой яхта Laisve участвовала в 1981 году", - уточняет Алексей.
Гонка стартует из Великобритании в 2027 году, она будет проходить через Кейптаун, Австралию, Новую Зеландию, США, после чего вернется в Великобританию.
Сейчас команда активно готовится и ищет спонсоров для этого путешествия: "Денег нужно много, но зато мы сможем сказать миру, что есть такое государство, как Латвия, и сможем доказать, что мы можем".
Для участия в гонке есть свои определенные условия. "На яхте должен быть полный экипаж - это 15 человек. Среди них должен быть один врач, два капитана, штурман, повар. И остальная команда. Конечно, это все большие расходы", - рассказывает Алексей.
Самый молодой капитан в Латвии
Алексею 20 лет, и, вероятно, он один самых молодых капитанов в Латвии. "Полтора года назад, когда я получал международные права на управление парусным судном до 24 метров, инспектор удивился, что я 2003 года рождения.
Он проверил в системе, на тот момент я был самым молодым капитаном в Латвии.
Не знаю, как сегодня, но я думаю, что с моей категорией, наверное, я еще остался там самым молодым", - говорит он.
Алексей считает своей миссией развивать яхтинг в Латвии и обучать этому мастерству других, он дорожит историей яхтинга в Латвии и хочет, чтобы об этом узнавало как можно больше людей:
"Яхтинг - это свобода, и эта свобода должна быть доступна каждому.
И мы как страна, которая раньше имела очень большое имя в Европе, когда наши яхты участвовали в европейских регатах и побеждали, все знали, что в Латвии очень сильные моряки, очень сильные яхтсмены и парусники, - мы можем нести эту честь страны и показывать, что вот они мы. Раньше действительно и на гонках Балтийского моря, и на европейских гонках Латвия приносила в основном золото и первое место. У нас было очень много легендарных капитанов именно из Риги", - делится капитан.
Отец Алексея впервые увидел яхту Sparta в детстве, когда она была еще совсем новая. Тогда он с восхищением смотрел на нее и мечтал, что когда-нибудь сможет на ней выйти в море.
"Сейчас его мечта сбылась. Я эту мечту просто продолжаю. Мой отец очень хочет, чтобы было все больше и больше людей, которые могли бы к этому просто прикоснуться.
Когда много людей крутится вокруг, от чего-то у этого есть жизнь. А если на лодке нет людей, то у лодки и жизни нет, и истории не будет", - заключает Алексей.
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