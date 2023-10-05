Самый молодой капитан в Латвии восстанавливает легендарные яхты и собирается в "кругосветку"

В Риге Алексей и Тарас Вьюны открыли клуб WindForce, в котором обучают желающих яхтингу и распространяют любовь к своему делу по всей Латвии. Они с трепетом относятся к наследию своих легендарных яхт и намерены продолжать создавать историю.

"Началось все очень просто. Мы сидели с папой в ресторане, когда ему позвонили и сказали, что продается яхта. Мы приехали, посмотрели ее, это оказалась яхта Sparta. Мы уже тогда понимали, что хотим прикоснуться к чему-то подобному", - вспоминает Алексей.

На тот момент Алексею было 16 лет. Когда Вьюны поняли, насколько историческая лодка находится перед ними, они решили ее приобрести. Очень быстро энтузиасты осознали, что для того, чтобы привести такую большую яхту в порядок, им понадобится помощь.

Яхта Sparta Conrad-54 была построена в 1977 году в Польше. В Ригу она прибыла в том же году. Эта яхта - самое крупное судно среди спортивных парусных судов, поставленных в нашу страну. Всего было построено 6 подобных яхт. Sparta, Lietuva, Linda, Lady B, Tornado, Aurora. Яхта Sparta была приобретена латвийским судоходством в 1977 году для подготовки спортсменов высокого класса и участия в гонках.

"Это круизно-гоночная яхта для обучения профессиональных моряков. Sparta может спокойно идти вокруг света. У нее 12 спальных мест, полноценный набор парусов. Корпус сделан из такого материала, что он может выдержать, наверное, все", - говорит капитан.

Уже в 1978 году яхта выиграла Кубок Балтийского моря, приплыв на несколько часов быстрее, чем другие участвовавшие яхты.

"В Советском Союзе это была представительская яхта. Все министры и депутаты приезжали в Ригу, и их возили именно на этой яхте. Sparta ходила на международные регаты, что в то время было большой редкостью", - рассказывает Алексей.

Яхта "Спарта" Фото: Архивное фото

В 2000 году Sparta участвовала в регате Cutty Shark, где показала высший класс выступления. В 2003 году она заняла второе место в своем классе.

В 2003 году году действующий на тот момент президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга подписала грамоту и выразила благодарность экипажу яхты Sparta и капитану Александру Минину за такой результат.

"Для меня большая честь, что кораблем управляла такая спортивная команда, любящая парусный спорт, вы поддержали честь Латвии и вынесли название нашей страны в мировое созвездие парусного спорта. Ваша победа - это мастерство, смелость, решительность и подтверждение вложенной работы. Удачи, выдержки и попутного ветра в этом деле, которое вы делаете для своего удовольствия и для Латвии!" - написала экс-президент в документе.