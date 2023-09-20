Лето решило задержаться: прогноз синоптиков на следующую неделю

В четверг облачность уменьшится, воздух на солнце во второй половине дня прогреется до +20...+25 градусов, а в пятницу - до +22...+27 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, ожидается самое теплое 22 сентября за всю историю метеорологических наблюдений в стране - до этого самая высокая температура воздуха, когда-либо зарегистрированная в этот день, составила +24,3 градуса в 1989 году в Приекули.

В субботу с запада над Латвией будет перемещаться холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами сильные. Температура воздуха в Курземе не превысит +17 градусов, на востоке будет до +24 градусов.

В воскресенье осадков будет меньше, температура воздуха составит +14...+19 градусов.

Согласно текущим прогнозам Global Forecast System, в первой половине следующей недели усилится влияние антициклона, ожидается преимущественно сухая и солнечная погода. Ночью температура воздуха может опуститься ниже +10 градусов, а днем в середине недели воздух прогреется до +20...+25 градусов, что будет означать новые рекорды и продолжение метеорологического лета в некоторых регионах Латвии.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, с 14 по 18 сентября среднесуточная температура воздуха в Алуксне, Гулбене, Резекне, Салдусе, Стенде и Зосены была ниже +15 градусов, что означает начало метеорологической осени. На остальной территории страны продолжается метеорологическое лето.

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