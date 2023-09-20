Нагорный Карабах принял решение о прекращении огня

"В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных Сил Арцаха (он же Нагорно-Карабахская Республика) героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему наибольшие потери. К сожалению, арцахская сторона также имеет потери и раненых, а на некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Сил обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических узлов дорог", - цитирует заявление "Русская служба Би-би-си".

В связи с этим власти непризнанной республики "принимают предложение командования российской миротворческой миссии относительно прекращения огня". Боевые действия, согласно договоренностям со стороной РФ, должны быть прекращены в 13:00.

В заявлении также говорится о полном разоружении армии Карабаха и выводе с территории непризнанной республики тяжелой техники. В рамках соглашения остававшиеся армянские военные будут выведены "из зоны развертывания российского миротворческого контингента" в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики расформируют, передает "Русская служба Би-би-си".

Планируется, что 21 сентября в городе Евлах состоится встреча представителей армянского населения Карабаха и властей Азербайджана. На ней, как сообщили власти непризнанной НКР, будут обсуждаться "вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана".

Азербайджан подтвердил условия прекращения огня

Минобороны Азербайджана подтвердило, что боевые действия будут приостановлены, если Нагорно-Карабахская республика сдаст вооружение и тяжелую технику, а военные сложат оружие и уйдут с боевых позиций.

Именно эти условия Баку выставил вчера, в день начала обстрелов Карабаха.

Как сообщалось, ​во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как было сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.