VDD оценивает публичную деятельность Андрея Мамыкина

VDD обратила внимание на участие Мамыкина в передаче кремлевского пропагандистского телеканала "Царьград ТВ" и оценивает его в соответствии со своей компетенцией.

От дальнейших комментариев VDD пока воздержалась.

Мамыкин рассказал в программе, что переехал в Россию, "чтобы его сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах". В интервью он называл вторжение России в Украину "спецоперацией" и выразил уверенность в том, что в Латвии будут восстановлены советские памятники.

Мамыкин также критиковал президента Украины Владимира Зеленского и назвал провокацией украинцев трагедию в украинском городе Буча.

VDD заинтересовалась также постом Мамыкина в социальной сети Facebook, где размещена фотография российского танка и текст: "Если россиянам в ЕС нельзя въезжать на личных автомобилях, то о танках там ничего не сказано".

Принятые Сеймом в апреле прошлого года поправки к закону о гражданстве предусматривают лишение латвийского гражданства лиц, оказавших существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим преступления против мира и человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или если это лицо само участвовало в совершении таких действий. Лишение гражданства возможно в том случае, если после этого человек не становится лицом без гражданства.

По данным архива агентства LЕТА, Мамыкин 1976 г. рожд. работал в журналистике, а в 2014 году баллотировался на выборах в Европарламент по списку "Согласия" и был избран. В 2018 году баллотировался на парламентских выборах уже по списку Русского союза Латвии, но в парламент не прошел.