Фото ⟩ Рейд CSDD и полиции: несколько автомобилей лишились номерных знаков

В результате 31 машина лишилась наклейки о прохождении техосмотра, а 5 автомобилей - своих номерных знаков.

Решения об аннулировании технического осмотра были приняты в связи с тонировкой стекол, шумом и неподходящими световыми приборами.

В свою очередь, номерных знаков автомобили лишились из-за вмешательства в тормозную систему и переделанных колесных дисков.

Галерея: В ходе рейда CSDD и Госполиции несколько автомобилей лишились номерных знаков

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, 14 человек получили травмы, один погиб.

Четыре водителя были задержаны за рулем в нетрезвом виде, в том числе два - в состоянии сильного алкогольного опьянения.

150 водителей были оштрафованы за превышение разрешенной скорости движения.