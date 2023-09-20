Фото ⟩ Рейд CSDD и полиции: несколько автомобилей лишились номерных знаков

В пятницу и воскресенье Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) совместно с Государственной полицией провела плановый контроль технического состояния транспортных средств на дороге.
В результате 31 машина лишилась наклейки о прохождении техосмотра, а 5 автомобилей - своих номерных знаков.
Решения об аннулировании технического осмотра были приняты в связи с тонировкой стекол, шумом и неподходящими световыми приборами.
В свою очередь, номерных знаков автомобили лишились из-за вмешательства в тормозную систему и переделанных колесных дисков.
Галерея: В ходе рейда CSDD и Госполиции несколько автомобилей лишились номерных знаков
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 116 дорожно-транспортных происшествий, 14 человек получили травмы, один погиб.
Четыре водителя были задержаны за рулем в нетрезвом виде, в том числе два - в состоянии сильного алкогольного опьянения.
150 водителей были оштрафованы за превышение разрешенной скорости движения.
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