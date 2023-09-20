Ненашева избрана заместителем председателя Сейма

За ее кандидатуру проголосовали 64 депутата, против - двое.

До настоящего времени Ненашева являлась депутатом парламента.

Ненашева имеет степень бакалавра социальных наук в области политологии, полученную в Балтийской международной академии, и степень магистра социальной политики, полученную в Лондонской школе экономики и политических наук. Она также является членом движения "Возможная миссия".

Ненашева в 2020 году была избрана в Рижскую думу по списку "Прогрессивных", а в 2022 году перешла из думы в Сейм.

Ранее сообщалось, что спикером Сейма в среду избрана представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Дайга Миериня, выдвинутая коалицией.

За Миериню проголосовали 55 депутатов - СЗК, "Новое Единство" и "Прогрессивные", а также несколько депутатов от партии "Латвия на первом месте" - Линда Лиепиня, Рамона Петравича, Айнар и Ричард Шлесерсы. Против Миерини проголосовали 34 парламентария.

За другого кандидата Алексея Росликова проголосовали девять членов его партии, против - 80.