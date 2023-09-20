PMLP направит письма с просьбой покинуть Латвию 3541 гражданину России

В течение этой недели PMLP разошлет информационные письма об истечении срока действия вида на жительство тем гражданам России, которые не подали документы для оформления статуса постоянного жителя Европейского союза (ЕС).

Если лицо не подало документы для получения статуса постоянного жителя ЕС или заявку на прохождение повторной проверки по государственному языку и согласно закону об иммиграции

срок действия его постоянного вида на жительство истек 2 сентября этого года, оно должно покинуть территорию Латвии до 30 ноября этого года.

В случае, если эти лица все же желают продолжать пребывание в Латвии и на них распространяется закон "О статусе постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике" или какое-либо из установленных законом об иммиграции оснований для получения временного вида на жительство или постоянного вида на жительство, в PMLP можно подать соответствующее заявление.

Ранее сообщалось, что шесть тысяч граждан РФ в следующем месяце должны получить письмо от Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) с просьбой покинуть Латвию, сообщил передаче "Сегодня вечером" на Rus.LSM глава Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.