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Видео ⟩ В Ереване начались столкновения между протестующими и полицией

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Протесты в Ереване
Протесты в Ереване Фото: Скриншот с Telegram канала Редакция

Вечером в среду, 20 сентября, в Ереване у здания правительства начались столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает корреспондентка телеканала "Дождь", которая находится на площади Республики в Ереване.

По ее словам, протестующие начали бросать в сторону здания правительства бутылки и камни. Полицейские используют против участников акции дубинки

Ранее протестующие перекрыли улицы у здания правительства.

Акции протеста в Ереване проходят второй день подряд. Их участники требуют от правительства страны вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе и оказать помощь живущим там этническим армянам, сообщает "Медуза".

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