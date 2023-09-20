Видео ⟩ В Ереване начались столкновения между протестующими и полицией

Вечером в среду, 20 сентября, в Ереване у здания правительства начались столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает корреспондентка телеканала "Дождь", которая находится на площади Республики в Ереване.
По ее словам, протестующие начали бросать в сторону здания правительства бутылки и камни. Полицейские используют против участников акции дубинки
Ранее протестующие перекрыли улицы у здания правительства.
Акции протеста в Ереване проходят второй день подряд. Их участники требуют от правительства страны вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе и оказать помощь живущим там этническим армянам, сообщает "Медуза".
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