Фото и видео ⟩ Протесты в Ереване: силовики применили светошумовые гранаты

По данным издания, силовики применяют светошумовые гранаты для разгона протестующих. О применении светошумовых гранат также сообщает армянское издание News.am.

Корреспондент "Коммерсанта" сообщал, что протестующие, собравшиеся на площади Республики, пытались прорваться в здание правительства Армении. Демонстранты перекрыли центральную площадь города и все подъезды к ней.

Фото: AFP / Scanpix

Протестующие выкрикивали лозунги против правительства Никола Пашиняна и требовали от него вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе, а также защитить армянское население региона от обстрелов, которые ведут азербайджанские военные. Здание правительства оцеплено полицией.

Фото: AFP / Scanpix

Как сообщал корреспондент "Медузы" с места событий, протестующие периодически забрасывали сотрудников правоохранительных органов камнями и пластиковыми бутылками.

МВД Армении призвало протестующих у здания Кабмина воздержаться от неправомерных действий, пишет "Редакция".

"Призываем вас не поддаваться на возможные провокации, призывы и поступки, провоцирующие незаконные действия во время массовой акции. МВД будет выполнять свои функции, направленные на обеспечение общественного порядка, которые будут более эффективны в случае высокой гражданской сознательности и поддержки нашего общества", - говорится в заявлении.

Уже сообщалось, что во вторник Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. Как сказано в заявлении Минобороны страны, их цель - обеспечение безопасности азербайджанских военнослужащих и восстановление конституционного строя Азербайджанской республики в регионе.

В МИД Армении охарактеризовали действия Азербайджана как "широкомасштабную агрессию". Ереван утверждает, что армянских военнослужащих на территории Нагорного Карабаха нет. Сообщается, что в результате азербайджанских обстрелов погибли как минимум два мирных жителя и еще более 20 получили ранения.