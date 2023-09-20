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На Мальте задержали 22-летнего латвийца

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Арест
Арест Фото: Brian A Jackson/Shutterstock

Во вторник, 19 сентября, 22-летний гражданин Латвии был арестован за попытку проникновения в жилой дом в районе городка Марсаскала на Мальте, сообщает издание Malta Today.

После ареста мужчины полицейские зашли в дом и обнаружили около шести килограммов марихуаны. Латвиец находится в отделении полиции, по факту происшествия начато расследование.

Также начато расследование по факту осуществления операции по ввозу наркотиков.

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