На Мальте задержали 22-летнего латвийца

Во вторник, 19 сентября, 22-летний гражданин Латвии был арестован за попытку проникновения в жилой дом в районе городка Марсаскала на Мальте, сообщает издание Malta Today.
После ареста мужчины полицейские зашли в дом и обнаружили около шести килограммов марихуаны. Латвиец находится в отделении полиции, по факту происшествия начато расследование.
Также начато расследование по факту осуществления операции по ввозу наркотиков.
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