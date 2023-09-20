Обращаясь в среду к Генеральной ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН), президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал к реформам в Совете безопасности ООН и мерам, которые позволят добиться ответственности России за военные преступления в Украине.
Видео ⟩ Президент Латвии в ООН призвал к реформам в Совете безопасности и созданию трибунала по России
Как сообщили в канцелярии президента, Ринкевич в основном посвятил свое обращение войне, начатой Россией против Украины. Латвийский политик подчеркнул, что война России против Украины угрожает миру и является испытанием для многосторонней системы, основанной на правилах.
"Жестокое вторжение России в соседнюю страну противоречит основным принципам ООН - воздерживаться от применения силы против суверенитета и территориальной целостности государств. Откровенное нарушение этих принципов подрывает всю международную систему. Особенно если агрессор является страной ядерного оружия и постоянным членом Совета безопасности ООН", - сказал Ринкевич
и подчеркнул, что это не спор между двумя соседними странами, а неспровоцированное нападение России, пытающейся силой изменить международные границы.
Президент Латвии повторил что в 2008 и 2014 годах международное сообщество допустило серьезную ошибку, не отреагировав на агрессию России против Грузии и незаконную аннексию Крыма. Это был неправильный сигнал России, который привел к росту агрессивных, имперских амбиций.
"Украина - это не Россия, она никогда не была и никогда не будет Россией", - подчеркнул латвийский политик,
призвав международное сообщество решительно выступить против нападения России на принципы и нормы международного права, так как исход этой войны определит глобальную безопасность на последующие годы. Он также упомянул об ответственности режима Александра Лукашенко в Белоруссии за войну.
Ринкевич отметил, что нельзя ждать восстановления международного доверия, пока Россия не прекратит войну и не отступит из Украины, при этом Россия должна вывести все свои силы и военную технику из Украины в рамках ее международно признанных границ.
"В ответ тем, кто призывает к перемирию и мирному диалогу, хочу напомнить, что только Украина может решить, когда начать мирные переговоры. Латвия поддерживает украинскую формулу мира. Основой устойчивого мира должны стать суверенитет и территориальная целостность Украины. Я призываю все страны-члены ООН поддержать эти принципы", - добавил президент Латвии.
Ринкевич также призвал международное сообщество продолжать оказывать всю необходимую поддержку Украине и ее жителям. Латвия будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется, напомнил позицию нашей страны политик и подчеркнул, что Украине потребуется всеобъемлющая поддержка по восстановлению страны и после войны.
"Даже во время войны действуют нормы международного гуманитарного права. Доказательств сознательных нападений России на мирное население и инфраструктуру Украины становится все больше. Убивают невинных мирных жителей, в том числе детей. Более 11 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома или страну. Серьезную озабоченность вызывают принудительные депортации украинских детей и незаконное усыновление в Россию", - упомянул Ринкевич и другие аспекты войны.
Президент Латвии отметил, что Россия должна взять на себя полную юридическую и финансовую ответственность за свою агрессию.
"Мы должны добиться полной ответственности за все совершенные в Украине преступления. Это означает ответственность России как государства за нарушение международного права. И это означает индивидуальную ответственность за самые тяжкие международные преступления".
Ринкевич высоко оценил принятые Международным уголовным судом меры по расследованию зверских преступлений на Украине, но при этом подчеркнул, что Международный уголовный суд или любой другой существующий механизм не обладает юрисдикцией в вопросе агрессии против Украины.
Латвия вновь подчеркивает необходимость создания специального международного трибунала, подчеркнул Ринкевич, пояснив, что создание трибунала под эгидой ООН обеспечило бы сильнейшую международную легитимность.
Созданный Советом Европы регистр ущерба также является важным шагом на пути к дальнейшему международному механизму компенсации, сказал Ринкевич и отметил, что Латвия как председательствующая в Совете Европы страна запустила работу регистра и ожидает, что к инициативе присоединятся и другие страны, а не только страны-члены Совета Европы.
Ринкевич отметил, что неспособность остановить агрессию или конфликты часто ставила под сомнение эффективность ООН, однако это по-прежнему важная организация и ядро многосторонней системы, которая объединяет все суверенные государства и особенно важна для малых стран.
Ринкевич уверен, что необходимы продуманные реформы в Совете безопасности ООН, поскольку его злоупотребление правом вето является серьезной проблемой. "Поэтому Латвия поддерживает попытки сделать Совет безопасности более прозрачным и ответственным за бездействие. Право вето было создано не как привилегия, а как ответственность", - сказал президент. - Эта организация будет настолько эффективной, насколько эффективной будет коллективная воля ее государств-членов. Ее защита и совершенствование находятся в наших руках".
Ринкевич сказал, что Латвия поддерживает более справедливое и равноправное представительство в Совете безопасности регионов, в том числе развивающихся стран Африки и малых островов, и при этом напомнил о кандидатуре Латвии на выборах в Совет безопасности в 2025 году.
Ринкевич призвал продолжать международные усилия по содействию экспорту Украины для мирового продовольственного обеспечения. "Я призываю ООН решить вопрос вывоза оставшихся принадлежащих России минеральных удобрений с территории Латвии, чтобы их можно было как можно скорее доставить странам, которые в них нуждаются. Система ООН должна более эффективно реагировать на гуманитарные потребности".
В конце речи Ринкевич коснулся и других вопросов, например, достижения целей по устойчивому развитию ООН и изменения климата. По его словам, Латвия будет следить за развитием работы Международной правовой комиссии в отношении юридических аспектов подъема уровня моря. Кроме того, Латвия включилась в международные процессы судопроизводства, которые касаются обязанностей стран в связи с изменением климата.
"Устойчивость к дезинформации - это сфера, где Латвия имеет значительный опыт. В ней необходимо заняться вопросами ответственности участников информационной среды", - добавил президент.
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