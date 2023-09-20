Видео ⟩ Президент Латвии в ООН призвал к реформам в Совете безопасности и созданию трибунала по России

"Мы должны добиться полной ответственности за все совершенные в Украине преступления. Это означает ответственность России как государства за нарушение международного права. И это означает индивидуальную ответственность за самые тяжкие международные преступления".

Ринкевич высоко оценил принятые Международным уголовным судом меры по расследованию зверских преступлений на Украине, но при этом подчеркнул, что Международный уголовный суд или любой другой существующий механизм не обладает юрисдикцией в вопросе агрессии против Украины.

Латвия вновь подчеркивает необходимость создания специального международного трибунала, подчеркнул Ринкевич, пояснив, что создание трибунала под эгидой ООН обеспечило бы сильнейшую международную легитимность.

Созданный Советом Европы регистр ущерба также является важным шагом на пути к дальнейшему международному механизму компенсации, сказал Ринкевич и отметил, что Латвия как председательствующая в Совете Европы страна запустила работу регистра и ожидает, что к инициативе присоединятся и другие страны, а не только страны-члены Совета Европы.

Ринкевич отметил, что неспособность остановить агрессию или конфликты часто ставила под сомнение эффективность ООН, однако это по-прежнему важная организация и ядро многосторонней системы, которая объединяет все суверенные государства и особенно важна для малых стран.