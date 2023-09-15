Ринкевич посетит с рабочим визитом США

Выступление президента на Генеральной Ассамблее ООН запланировано на 20 сентября примерно в 20.20 (по латвийскому времени). В своем выступлении Ринкевич уделит особое внимание агрессии России против Украины и угрозе, которую она представляет для основанного на правилах международного порядка, и призовет к восстановлению справедливости путем привлечения России и ее представителей к ответственности за агрессию и военные преступления, совершенные в Украине. В то же время президент подтвердит поддержку Латвии в достижении глобальных целей устойчивого развития.

В ходе рабочего визита в Нью-Йорк Президент примет участие в Американо-балтийском инвестиционном саммите, в саммите по климатическим амбициям, открытых дебатах Совета Безопасности ООН по вопросам мира и безопасности в Украине, а также саммите по противодействию экзистенциальным угрозам от повышения уровня моря.

В ходе Генеральной Ассамблеи ООН президенты стран Балтии встретятся с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и с президентом Польши Анджеем Дудой. Президент также проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами Андорры, ЮАР, Лихтенштейна, Молдовы, Руанды и Тувалу, в ходе которых обсудит двусторонние отношения и сотрудничество в международных организациях, поддержку Украины, а также поддержку кандидатуры Латвии на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2026-2027 годов.

Президент приглашен на прием, организованный президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.

21 и 22 сентября Президент Латвии примет участие в конференции Spotlight Latvia, организованной Латвийско-американской торговой палатой в Бостоне, и встретится с губернатором штата Массачусетс Маурой Хили.

В Нью-Йорке и Бостоне у президента Ринкевича запланированы встречи с соотечественниками, проживающими в США.