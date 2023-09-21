Чт, 21.09.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Россия вновь обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Электрическая сеть. Иллюстративное фото
Электрическая сеть. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

В четверг, 21 сентября, Россия впервые за пол года нанесла удары по энергетическим объектам Украины. Об этом сообщает "Укрэнерго".

По данным компании, после ночных и утренних обстрелов повреждения получила инфраструктура в центральных и западных регионах Украины.

В компании сообщили, что из-за ракетной атаки были частично обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковские области.

Утром в четверг, 21 сентября, без света оставались 398 населенных пунктов, сказано в сообщении.

Также зафиксированы повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

При этом компания "Укрэнерго" заметила, что пока "рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх