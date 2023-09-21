Россия вновь обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины

По данным компании, после ночных и утренних обстрелов повреждения получила инфраструктура в центральных и западных регионах Украины.

В компании сообщили, что из-за ракетной атаки были частично обесточены Ровненская, Житомирская, Киевская, Днепропетровская и Харьковские области.

Утром в четверг, 21 сентября, без света оставались 398 населенных пунктов, сказано в сообщении.

Также зафиксированы повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Сумской областях.

При этом компания "Укрэнерго" заметила, что пока "рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры".