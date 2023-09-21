VARAM допускает роспуск Резекненской думы

Она заявила, что утверждение бюджета - это коллективное решение. Поэтому целесообразно оценить, не следует ли распустить всю Резекненскую думу.

Берзиня подчеркнула, что работа над этим вопросом ведется интенсивно, и решение не будет затягиваться. Однако решение будет подготовлено максимально корректно, с учетом возможных судебных разбирательств.

Решение по Резекненской думе или Барташевичу будет принято до конца года. По словам Берзини, ноябрь - последний срок, когда это решение должно быть принято.

Министр добавила, что Барташевич сейчас вынужден отвечать за то, что он сделал в бюджете, что бюджет был спланирован безответственно. Он должен сам разобраться в ситуации и объяснить людям, почему не будет оказана та или иная услуга, не будет выплачена та или иная зарплата, почему сокращена та или иная статья бюджета.

По мнению министра, нет никаких шансов, что эта ситуация завершится ничем, что Барташевич или дума останутся на своих местах.

VARAM получило ответное письмо от председателя Резекненской городской думы. В нем Барташевич обвиняет и VARAM, и Министерство финансов в поспешных, по его мнению, и не подкрепленных доказательствами решениях, а также повторяет оправдания, которые он неоднократно публично высказывал в прошлом.