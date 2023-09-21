Видео ⟩ Радары контроля средней скорости выявили более 2500 нарушений

Один из восьми участков регулирования средней скорости находится на шоссе Цесис - Вецпиебалга - Мадона, он начал работать только в конце августа. Несколько дней назад радар зафиксировал очередное нарушение. Автомобиль марки Audi ночью проехал со скоростью 126 километров в час.

Первый участок регулирования средней скорости в Латвии был создан около месяца назад на Рижской окружной дороге недалеко от Марупе. С момента установки радар зафиксировал более 300 нарушений. А всего более 2500 нарушений.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Более 880 нарушений связаны с отсутствием ОСТА, 700 нарушений - с превышением скорости, 280 - с нарушением правил регистрации транспортных средств.

До конца года планируется установить еще восемь радаров контроля средней скорости, то есть всего их будет 16.

Видео: Сюжет программы LTV sižetā