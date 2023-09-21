Видео ⟩ Радары контроля средней скорости выявили более 2500 нарушений

В настоящее время в Латвии действуют восемь радаров измерения средней скорости движения. С момента их установки зафиксировано уже более 2500 нарушений - в основном из-за отсутствия ОСТА. До конца года планируется установить еще восемь таких радаров, сообщает LTV Ziņas.
Один из восьми участков регулирования средней скорости находится на шоссе Цесис - Вецпиебалга - Мадона, он начал работать только в конце августа. Несколько дней назад радар зафиксировал очередное нарушение. Автомобиль марки Audi ночью проехал со скоростью 126 километров в час.
Первый участок регулирования средней скорости в Латвии был создан около месяца назад на Рижской окружной дороге недалеко от Марупе. С момента установки радар зафиксировал более 300 нарушений. А всего более 2500 нарушений.
Более 880 нарушений связаны с отсутствием ОСТА, 700 нарушений - с превышением скорости, 280 - с нарушением правил регистрации транспортных средств.
До конца года планируется установить еще восемь радаров контроля средней скорости, то есть всего их будет 16.
Видео: Сюжет программы LTV sižetā
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