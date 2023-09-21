Фото ⟩ Мэр Берлина критикует климатических активистов

"Настроения на улицах Берлина достигли нового уровня. Берлинцы действительно раздражены", - сказал Вегнер, который представляет Христианских демократов (ХДС) и весной стал мэром Берлина. Он первый консервативный мэр Берлина за 20 лет.

"Именно поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы полиция и судебные органы действовали рука об руку и показали, что верховенство закона - это серьезно. Мы будем следить за этим", - сказал мэр.

Мэр Берлина раскритиковал активистов радикальной организации климатических активистов Letzte Generation ("Последнее поколение"), которые в воскресенье покрасили берлинские Бранденбургские ворота оранжевой краской.

О "Последнем поколении" узнали благодаря провокационным протестам, в том числе приклеиванию к известным произведениям искусств в музеях и уличным тротуарам. На этой неделе организация начала новую волну протестов в Берлине.

Галерея: Климатические активисты облили краской Бранденбургские ворота

Выступая на пленарном заседании земельного парламента, Вегнер заявил, что нападки и ответные меры против климатических активистов не являются правильным ответом.

"Самосуд - это не правильный ответ. Сейчас мы должны сохранять спокойствие. Я не делаю различий. Если преступления совершены, они должны быть наказаны", - заявил политик.

Тем временем берлинский суд приговорил 41-летнюю активистку организации "Последнее поколение" к восьми месяцам тюремного заключения за то, что тот перекрыл движение на улице.

Суд приговорил женщину к тюремному заключению после того, как она заявила в суде, что продолжит участвовать в протестах. Суд также постановил, что ей не может быть назначено условное наказание.

В "Последнем поколении" заявили, что это самый суровый приговор, вынесенный ее активистам.

Галерея: Климатические активисты перекрыли улицы Берлина