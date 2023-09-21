Видео ⟩ Мотоциклистка в центре Риги врезалась в BMW

Авария произошла на набережной 11 Ноября.

Очевидец рассказывает, что мотоциклистка смотрела в сторону, но тут машина начала тормозить. Она тоже начала тормозить, но, видимо, перепутала тормоз и газ, после чего мотоцикл врезался в машину.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис сообщил, что после инцидента сотрудники полиции вышли из машины и проверили, не требуется ли медицинская помощь.

Были вызваны медики, но женщина не стала обращаться в больницу, так как не получила серьезных травм.

Видео: Сюжет программы Degpunktā