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Видео ⟩ Мотоциклистка в центре Риги врезалась в BMW

rus.tvnet.lv
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Авария мотоцикла
Авария мотоцикла Фото: Tricky_Shark/Shutterstock

В четверг, 21 сентября, муниципальная полиция зафиксировала столкновение - молодая женщина за рулем мотоцикла врезалась в автомобиль BMW и больно приземлилась на асфальт, сообщает программа Degpunktā.

Авария произошла на набережной 11 Ноября.

Очевидец рассказывает, что мотоциклистка смотрела в сторону, но тут машина начала тормозить. Она тоже начала тормозить, но, видимо, перепутала тормоз и газ, после чего мотоцикл врезался в машину.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис сообщил, что после инцидента сотрудники полиции вышли из машины и проверили, не требуется ли медицинская помощь.

Были вызваны медики, но женщина не стала обращаться в больницу, так как не получила серьезных травм.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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