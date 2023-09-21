Видео ⟩ Мотоциклистка в центре Риги врезалась в BMW

В четверг, 21 сентября, муниципальная полиция зафиксировала столкновение - молодая женщина за рулем мотоцикла врезалась в автомобиль BMW и больно приземлилась на асфальт, сообщает программа Degpunktā.
Авария произошла на набережной 11 Ноября.
Очевидец рассказывает, что мотоциклистка смотрела в сторону, но тут машина начала тормозить. Она тоже начала тормозить, но, видимо, перепутала тормоз и газ, после чего мотоцикл врезался в машину.
Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис сообщил, что после инцидента сотрудники полиции вышли из машины и проверили, не требуется ли медицинская помощь.
Были вызваны медики, но женщина не стала обращаться в больницу, так как не получила серьезных травм.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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