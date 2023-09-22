В Азербайджане прошли переговоры по гарантиям безопасности для армян. Они опасаются этнических чисток в регионе

«Тоном столичных властей»

Ольга Просвирова, корреспондент Русской службы Би-би-си

Переговоры продлились недолго, и делегация карабахских армян возвращается в Степанакерт. С чем именно они идут назад — никто пока не знает. Ни одна из сторон не общалась с журналистами, лишь только представители непризнанной республики рассказали, что окончательного соглашения с Баку на данный момент нет и нужно «согласовывать детали».

Судя по этим формулировкам, сложно поверить, что сегодняшнюю встречу можно назвать полноправными переговорами — особенно учитывая, что азербайджанская армия уже на подступах к Степанакерту, и ничто не мешает ей войти в город.

Наши источники говорят, что Азербайджан ведет разговор с Карабахом тоном столичных властей, выставляющих условия региону. И представитель президента Ильхама Алиева уже сказал, что дополнительных переговоров не нужно, а дальнейшая судьба армян Карабаха — это «внутреннее дело Азербайджана».

Позже, впрочем, азербайджанская сторона сказала, что не исключает проведения еще одной встречи.

Баку сейчас придерживается позиции, что никакие посредники в разговорах с Карабахом ему больше не нужны. Присутствовавшие на переговорах журналисты обратили внимание, что россияне занимались только сопровождением кортежа армян Карабаха, но не принимали никакого участия в переговорах и по сути остались за дверью — близко к столу переговоров их не пустили.