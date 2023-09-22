Поставщик лицензий для фоторадаров: штрафы, выписанные с начала августа - незаконны

Представители Burde B.V заявили, что CSDD в предыдущие годы неоднократно приобретала лицензии. В конце очередного срока CSDD проинформировали о том, что лицензия на контроль скорости дает пользователю право использовать фоторадары для фиксирования скорости при условии уплаты ежегодного лицензионного сбора.

Burde B.V. считает, что при продолжении работы фоторадаров без продления лицензии произошел "взлом программного обеспечения радиолокационной системы Gatso RT4, все 100 стационарных радаров с 30 июля 2023 года работают без лицензии, и их эксплуатация нелегитимна". Компания также обратится против CSDD в прокуратуру.

В свою очередь, в CSDD выразили позицию, что фоторадары и их программное обеспечение являются собственностью CSDD, приобретенной в результате госзаказа, поэтому речь о взломе программного обеспечения идти не может. CSDD отмечает, что вопрос лицензии и другие вопросы отношений CSDD с производителем и его официальным представителем носят гражданско-правовой характер, для их оценки привлечена профессиональная и независимая юридическая фирма, поэтому на данный момент CSDD не будет их комментировать.