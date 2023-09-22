Зеленский: У Путина был длинный список стран Европы, которые он хотел уничтожить

"Путинский список стран, подлежащих уничтожению, был длинным - до недавнего времени. Если Украина падет, половина Европы окажется под угрозой попадания в сферу влияния Москвы", - пишет Зеленский, утверждая, что "американские инвестиции в безопасность Украины и глобальную защиту свободы работают - на сто процентов, до последнего цента".

Теперь, по словам Зеленского, вместо того, чтобы диктовать правила миру, Путин вынужден "развлекать делегацию из Пхеньяна и пытаться выслужиться перед Тегераном". "Это демонстрирует его очевидную слабость", - уверен президент Украины, подчеркнув, что "никогда еще российская диктатура не встречала такого сильного сопротивления". Глава Украины в своем сообщении пишет, что России больше никогда не удастся уничтожить какую-либо другую нацию.

Зеленский отметил, что Украина платит самую высокую цену за свободу и защиту глобальной безопасности, пока Россия продолжает террор с помощью ракет и иранских беспилотников. Однако мировое единство в поддержку Украины "остается сильным", и Украина знает, что "мы не падем", - добавил Зеленский.

"Мы уверены, что другим народам не придется отправлять свои армии в эту битву. Украина способна завершить эту войну победой, которая станет нашей общей победой. Сегодня не империя зла, а только отсутствие единства может поставить свободу на колени", - заявил Зеленский, добавив, что украинцы благодарны американскому народу.

"Когда я говорил с президентом [Джо] Байденом ранним утром 24 февраля 2022 года, мир не верил в Украину. Но я убедил его, что мы не сдадимся, и он подтвердил, что Америка будет с нами столько, сколько необходимо. Конгресс США это подтвердил. Украина всегда будет за это благодарна", - резюмировал Зеленский.