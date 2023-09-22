Фото ⟩ Прошел пикет за открытие полосы общественного транспорта на ул. Кр. Валдемара

Заявители инициативы отмечают, что каждый рабочий день в вечерний час возникают пробки, из-за чего троллейбусы могут задерживаться до получаса. Чтобы решить проблему и сделать общественный транспорт более приятным, общество предлагает на ул. Кр. Валдемара на участке от ул. Зирню до ул. А. Пумпура ввести полосу для общественного транспорта в направлении Вантового моста, как это сделано на ул. Александра Чака.