Фото ⟩ Прошел пикет за открытие полосы общественного транспорта на ул. Кр. Валдемара

В пятницу, 22 сентября, в Риге, на ул. Кр. Валдемара напротив Латвийского Национального художественного музея объединение "Город для людей" провело пикет "Полоса для короля".
Как сообщили устроители пикета, цель акции - актуализировать введение полосы для общественного транспорта на ул. Кр. Валдемара.
Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv объединение "Город для людей" начало сбор подписей за введение полосы для общественного транспорта на ул. Кр. Валдемара.
Заявители инициативы отмечают, что каждый рабочий день в вечерний час возникают пробки, из-за чего троллейбусы могут задерживаться до получаса. Чтобы решить проблему и сделать общественный транспорт более приятным, общество предлагает на ул. Кр. Валдемара на участке от ул. Зирню до ул. А. Пумпура ввести полосу для общественного транспорта в направлении Вантового моста, как это сделано на ул. Александра Чака.
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