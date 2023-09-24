Жагарс о скандалах в театрах: "Никто не хочет иметь дело с неудачниками"

Хотя недавние скандалы в латвийских театрах - это отдельные события, они создают ощущение турбулентности, и хуже всего будет, если в результате упадет репутация театра, заявил в интервью агентству LETA директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс.
"Репутация очень важна, потому что она помогает привлечь как зрителей, так и спонсоров. Никто не хочет иметь дело с неудачниками. Эмоционально мне больно, что эта турбулентность нанесла ущерб престижу театральной индустрии, что мы такие "всегда чем-то недовольные", - сказал Жагарс.
Говоря о предложениях актерам других театров, за что сам театр "Дайлес" подвергся критике, Жагарс пояснил, что как только в СМИ появилось возмущение других театров и утверждение, что всегда существовали неписаные договоренности о том, что один театр не будет предлагать работу молодым актерам другого театра, а такая процедура существует уже много лет, Совет по конкуренции сразу же направил указания, что этого делать не следует. В театральной отрасли, как и в любой другой, не должно быть практики, когда один работодатель не обращается к сотрудникам другого работодателя из-за каких-то неписаных договоренностей. Это было бы серьезным нарушением европейского закона о конкуренции, поскольку свободная трудовая конкуренция распространяется на все отрасли, включая театры, и не может быть никаких оговорок по поводу этики.
"Этот прецедент с "шумом", который разразился из-за предложений театра "Дайлес" о работе актерам других театров, на мой взгляд, закончился хорошим исходом, поскольку внес некоторую ясность в процедуру", - резюмировал Жагарс, добавив, что это сложно считать реакции отдельных коллег корректными.
С другой стороны, говоря о "шуме", возникшем с новоназначенным директором Национального театра Марисом Витолсом, Жагарс отметил, что процесс выбора нового директора театра, вероятно, был слишком забюрократизирован, что не правильно, ведь задача театра - создавать хорошее искусство, которое, кроме всего прочего, можно продать, поэтому бюрократически формальный процесс выбора менеджера, как это, вероятно, имеет место в других компаниях госкапитала, не подходит. По его словам, было бы лучше, если бы тендерную комиссию составляли не госслужащие, а профессионалы отрасли, которые принимают решения, зная отрасль изнутри и, следовательно, лучше прогнозируя результат.
"Также я считаю, что комиссия обязательно должна оценить репутационные риски заявителей. В случае с Марисом Витолсом мне интересно, действительно ли никто из комиссии не оценивал факты, которые были обнародованы журналистами. Вполне вероятно, что нет ничего противозаконного в этих пожертвованиях компаниям Витолса, однако было бы хорошо, если бы комиссия задавала вопросы, потому что вся информация публична и доступна в Lursoft, и у него была бы возможность многое объяснить и комиссию, тем самым в последствии сняв эту тему с повестки дня", - сказал Жагарс.
Однако он подчеркнул, что на должность директора театра можно претендовать только в том случае, если приходишь со своей творческой программой. Поэтому, если заявитель сам не является режиссером, то он должен назвать конкретное имя человека, который будет реализовывать данную художественную программу и с которым у него есть договоренность об этом. Жагарс предположил, что Марис Витолс не мог знать, что 1 августа истекает контракт нынешнего художественного руководителя театра Элмара Сенькова, но Витолс должен был спросить Сенькова, видит ли он себя в новой команде. Также конкурсная комиссия должна была хотя бы выяснить, каково отношение коллектива театра к "топовым" кандидатам, чтобы понять, какая "температура" в коллективе.
С другой стороны, в случае с Лиепайским театром, когда актеры театра в открытом письме главе Лиепайского самоуправления Гунара Ансиня призвали объявить открытый конкурс на должности члена правления и художественного руководителя Говорят, что муниципалитет оказался в ситуации, из которой нет другого выхода.
"Если бастуют стюарды авиакомпаний, возможно, решение еще можно найти, но если бастует большинство пилотов, то все кончено. И в Лиепайском театре была такая "забастовка пилотов". Если большое количество актеров говорят, что больше не хотят работать с конкретным режиссером, то у руководства - Министерства культуры или, в конкретном случае, Лиепайского самоуправления - больше нет места для маневра", - признал Жагарс.
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