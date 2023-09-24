Жагарс о скандалах в театрах: "Никто не хочет иметь дело с неудачниками"

"Репутация очень важна, потому что она помогает привлечь как зрителей, так и спонсоров. Никто не хочет иметь дело с неудачниками. Эмоционально мне больно, что эта турбулентность нанесла ущерб престижу театральной индустрии, что мы такие "всегда чем-то недовольные", - сказал Жагарс.

Говоря о предложениях актерам других театров, за что сам театр "Дайлес" подвергся критике, Жагарс пояснил, что как только в СМИ появилось возмущение других театров и утверждение, что всегда существовали неписаные договоренности о том, что один театр не будет предлагать работу молодым актерам другого театра, а такая процедура существует уже много лет, Совет по конкуренции сразу же направил указания, что этого делать не следует. В театральной отрасли, как и в любой другой, не должно быть практики, когда один работодатель не обращается к сотрудникам другого работодателя из-за каких-то неписаных договоренностей. Это было бы серьезным нарушением европейского закона о конкуренции, поскольку свободная трудовая конкуренция распространяется на все отрасли, включая театры, и не может быть никаких оговорок по поводу этики.