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Видео ⟩ Родители регулярно нарушают правила возле школы в Улброке

rus.tvnet.lv
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Родители регулярно нарушают правила возле школы в Улброке
Родители регулярно нарушают правила возле школы в Улброке Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Около 8:00 утра рядом с Улброкской средней школой программа Bez tabu наблюдала незавидную ситуацию - участок дороги в несколько десятков метров был постоянно заполнен автомобилями, а некоторые родители грубо нарушали правила дорожного движения, сообщает программа Bez tabu.

"С возобновлением занятий родители снова игнорируют дорожные знаки возле Улброкской средней школой  и создают "бардак".

Откуда у людей столько ума, чтобы рисковать своей безопасностью, безопасностью своих детей и других участников дорожного движения, паркуя свои автомобили на обочине, где это запрещено и даже опасно. Зимой здесь вообще цирк, еще более опасный.

Пожалуйста, помогите внушить водителям, что здесь это запрещено", - обратился Айварс к программе Bez tabu.

В правилах дорожного движения четко указано, что сплошная линия обозначает границу проезжей части, где остановка и стоянка запрещены. Это один из пунктов, о котором рассказывают и учат в автошколах, но в Улброке свои правила.

Причем все это происходит в присутствии экипажа муниципальной полиции, который со спокойной душой проезжает мимо моря нарушителей.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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