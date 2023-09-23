Видео ⟩ Родители регулярно нарушают правила возле школы в Улброке

"С возобновлением занятий родители снова игнорируют дорожные знаки возле Улброкской средней школой и создают "бардак".

Откуда у людей столько ума, чтобы рисковать своей безопасностью, безопасностью своих детей и других участников дорожного движения, паркуя свои автомобили на обочине, где это запрещено и даже опасно. Зимой здесь вообще цирк, еще более опасный.

Пожалуйста, помогите внушить водителям, что здесь это запрещено", - обратился Айварс к программе Bez tabu.

В правилах дорожного движения четко указано, что сплошная линия обозначает границу проезжей части, где остановка и стоянка запрещены. Это один из пунктов, о котором рассказывают и учат в автошколах, но в Улброке свои правила.

Причем все это происходит в присутствии экипажа муниципальной полиции, который со спокойной душой проезжает мимо моря нарушителей.

Видео: Сюжет программы Bez tabu