В Елгаве водитель мчался со скоростью 131 км/ч и пытался скрыться от полиции

В понедельник, 24 марта, в 21:07 сотрудники полиции в Елгаве заметили автомобиль марки Volvo, который двигался с нетипично высокой для населенного пункта скоростью - там, где разрешено ехать не быстрее 50 км/ч, машина неслась со скоростью 131 км/ч. Автомобиль следовал по Добельскому шоссе в направлении от 6-й линии к улице Атмодас.

Сотрудники полиции немедленно подали сигнал, потребовав остановить транспортное средство. Однако водитель проигнорировал требование стражей порядка и начал попытку бегства. Полицейские неоднократно призывали его остановиться, но водитель продолжал игнорировать их указания.

Когда автомобиль удалось остановить, выяснилось, что за рулем находился мужчина 1999 года рождения. Учитывая его поведение и совершенные нарушения, было принято решение доставить его в медицинское учреждение для проведения экспертизы с целью установить, не управлял ли он автомобилем под воздействием наркотических или психотропных веществ.