На прошлой неделе в Елгаве был задержан водитель, который мчался по городу со скоростью 131 км/ч, а затем пытался скрыться от полиции, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
В Елгаве водитель мчался со скоростью 131 км/ч и пытался скрыться от полиции
В понедельник, 24 марта, в 21:07 сотрудники полиции в Елгаве заметили автомобиль марки Volvo, который двигался с нетипично высокой для населенного пункта скоростью - там, где разрешено ехать не быстрее 50 км/ч, машина неслась со скоростью 131 км/ч. Автомобиль следовал по Добельскому шоссе в направлении от 6-й линии к улице Атмодас.
Сотрудники полиции немедленно подали сигнал, потребовав остановить транспортное средство. Однако водитель проигнорировал требование стражей порядка и начал попытку бегства. Полицейские неоднократно призывали его остановиться, но водитель продолжал игнорировать их указания.
Когда автомобиль удалось остановить, выяснилось, что за рулем находился мужчина 1999 года рождения. Учитывая его поведение и совершенные нарушения, было принято решение доставить его в медицинское учреждение для проведения экспертизы с целью установить, не управлял ли он автомобилем под воздействием наркотических или психотропных веществ.
За превышение установленного скоростного режима был начат административный процесс по части 261 статьи 55 Закона о дорожном движении - за превышение скорости более чем на 70 км/ч. За такое правонарушение водителю грозит денежный штраф в размере от 1400 до 2000 евро и лишение водительских прав сроком от 12 до 36 месяцев.
Кроме того, за неподчинение законным требованиям сотрудников Государственной полиции и неоднократный отказ остановить транспортное средство возбужден административный процесс по части 4 статьи 52 того же закона. Это касается случаев, когда водитель игнорирует законное требование уполномоченного лица остановить машину для проверки документов. Наказание за это - предупреждение или штраф в размере 15 евро.
В данном случае мужчине назначен штраф в размере 1500 евро, а также он лишен водительских прав на три года - на максимально возможный срок.
Также в полиции начата служебная проверка по факту возможного нахождения водителя за рулем в состоянии наркотического или психотропного опьянения.
Государственная полиция напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила и реагировать на сигналы сотрудников полиции, поскольку их игнорирование может не только повлечь дополнительные нарушения, но и создать угрозу для других участников дорожного движения.
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