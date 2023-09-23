Как правильно заряжать смартфон, чтобы не "убить" аккумулятор?

Иногда может показаться, что проблема быстрого износа аккумулятора смартфона будет актуальна еще долгое время. С этим сталкиваются не только владельцы самых дешевых смартфонов, но и владельцы дорогих флагманов.

Это связано с тем, что пользователи редко обращают внимание на все тонкости процесса зарядки и тем самым значительно сокращают срок службы своего аккумулятора.

Чтобы предотвратить ускоренный износ аккумулятора, специалисты рекомендуют заряжать смартфон до 80%, а разряжать не ниже 20%. Существует также альтернативная тактика , известная как "50-70".

Следует помнить, что телефон не следует заряжать всю ночь. Также не рекомендуется пользоваться телефоном, когда он подключен к кабелю. В настоящее время беспроводные зарядки часто используется как альтернативный способ зарядки, но специалисты не рекомендуют ее использовать, поскольку она нагревает телефон, что, в свою очередь, негативно влияет на аккумулятор.

Но основной фактор, влияющий на износ аккумулятора, - это зарядка неоригинальными кабелями Lightning и USB-C или какими-то очень дешевыми беспроводными зарядными устройствами, заказанными в китайских интернет-магазинах.

Как известно, в 2023 году все больше производителей откажутся включать зарядные устройства в новые комплекты смартфонов. Поэтому перед каждым пользователем стоит дилемма: сэкономить, купив неоригинальное зарядное устройство, или купить оригинальное по более высокой цене.

Оригинальное зарядное устройство разработано по рекомендациям производителя с учетом конкретных требований и характеристик аккумулятора смартфона. Он обеспечивает оптимальное напряжение и ток, необходимые для безопасной и эффективной зарядки.

Использование неоригинальных кабелей может не только привести к перегреву устройства, но в некоторых случаях даже полностью вывести его из строя. То же самое касается дешевых беспроводных зарядных устройств.

Но надежное зарядное устройство не обязательно должно быть дорогим. Это может быть сертифицированный производителем кабель, соответствующий стандартам качества. Например, MFi ("Сделано для iPhone/iPad"), если используются устройства Apple.