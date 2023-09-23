Какая ситуация на последнем погранпереходе на латвийско-белорусской границе?

Автомобили, зарегистрированные в России, больше не могут въезжать в Латвию, но могут въезжать автомобили, зарегистрированные в Беларуси. По сообщению LTV, на пограничном переходе Патерниеки скопилось много таких машин.

"Я читал на некоторых сайтах, что россияне могут попытаться арендовать автомобили в Беларуси для пересечения границы", - рассказал Виталий, водитель автомобиля, зарегистрированного в Беларуси.

Другие говорят, что им удобнее ехать через Патерниеки, чем, например, через литовские пограничные пункты.

Тем временем журналистам LTV удалось поговорить с водителем машины с российским номером. Он был очень недоволен новыми правилами.

"Я гражданин Евросоюза, но меня больше не пустят в Евросоюз на моей машине - это нонсенс!" - возмутился он.

Журналист LTV задал вопрос: "А то, что Россия вторглась в Украину?". На это мужчина ответил: "Какая мне разница, я политикой не интересуюсь".

В программе сообщается, что он не смог вернуться в Европу.