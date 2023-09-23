Видео ⟩ Пациентка умерла в Видземской больнице; родные указывают на халатность

Внучка Анете вспоминает, что сначала бабушка даже шутила. Врачи решили дождаться пока пройдут выходные и оперировать сломанную ногу в понедельник, поэтому родственники приезжали в субботу и воскресенье.

С каждым днем здоровье бабушки ухудшалось: живот вздулся, как шар, она стала малоподвижной.

Еще одна внучка Линда обратилась к медицинскому персоналу с просьбой осмотреть ее и выяснить, что с желудком, а также принять все необходимые меры, чтобы пожилая женщина могла справлять естественные нужды.

В понедельник стало ясно, что Алдона вряд ли получила какую-либо помощь от медицинского персонала, так как внучка Анете обнаружила ее практически без сознания.

Был вызван лечащий врач, который, осмотрев пациентку, заставил персонал понервничать.

"Потом они поняли, что она не ходит в туалет уже сколько дней. Они стали вводить катетер. Все, что могло выйти, вышло, и в этот момент они поняли, что у нее очень плохо работают почки и ее надо срочно везти в реанимацию", - рассказывает Анете.

Вскоре после этого Алдона скончалась. Родственники считают, что медики халатно отнеслись к своим обязанностям.

Реаниматолог якобы признался родственникам, что медперсонал допустил серьезные и грубые ошибки при лечении пациентки.

"Этот врач сказал, что при установке катетеров вытекло два литра зеленой мочи со всевозможными комочками, что говорит об очень сильном воспалении. То есть почки отказали, наступила почечная недостаточность и очень сильное отравление", - говорит дочь пожилой женщины Ивета.

В Видземской больнице начато внутреннее расследование, сообщает программа.

Видео: Сюжет программы Bez tabu