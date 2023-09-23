Украинская армия прорвала российскую линию обороны около села Вербовое в Запорожской области. Об этом заявил командующий группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Киев: ВСУ прорвали линию обороны российских войск в Запорожской области
Тарнавский, возглавляющий украинское контрнаступление на южном направлении, сказал в интервью телеканалу CNN, что украинская армия продолжает наступление, и спрогнозировал более широкий прорыв фронта в будущем.
"На левом фланге около Вербового у нас есть прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше. Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой. Главное - не потерять эту инициативу", - заявил он в интервью CNN.
При этом телеканал подчеркнул, что проверить заявление Тарнавского сейчас невозможно, а российская сторона "рисует другую картину происходящего".
Одновременно CNN говорит, что "некоторые украинские подразделения пересекли важную линию российской обороны возле села Вербовое".
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