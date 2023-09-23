ВИДЕО ⟩ Наглое нарушение: полиция Эстонии показала, как нельзя себя вести

Поскольку на дорогах Эстонии вновь и вновь встречаются водители, которые, кажется, уже слишком давно учили правила дорожного движения или читали их по диагонали, Центр надзора за дорожным движением решил напомнить о некоторых правилах.

Так, дорожный знак 352 полностью запрещает обгон.

"В виде исключения допускается обгон отдельного транспортного средства, скорость которого не превышает 30 км/ч", - напоминают в полиции.

Стражи порядка подчеркивают, что обгон в запрещенном месте, если он не оправдан, дает водителю лишь ничтожный выигрыш во времени.

"Правила дорожного движения установлены не просто так, и их соблюдение гарантирует, что все участники дорожного движения безопасно доберутся до места назначения. Нарушая правила, вы подвергаете опасности не только себя, но и других участников дорожного движения", - отмечают в Центре надзора за дорожным движением.