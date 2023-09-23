Решение о передаче Киеву ракет ATACMS было принято до приезда Зеленского в США

Один из собеседников газеты отметил, что это сделано для того, чтобы не давать никаких намеков россиянам и не давать им повода отодвигать линии снабжения дальше от линии фронта.

США отправят ракеты в ближайшее время, первоначально в небольших количествах, сообщили источники газеты.

Они также повторили информацию о том, что

Вашингтон отправит вариант ракеты, вооруженной кассетными боеприпасами вместо одиночной боеголовки.

Телекомпания ZDF также сообщила вечером в пятницу, 22 сентября, что решение о поставке ракет ATACMS в Украину было принято заранее и союзники США, в том числе правительство Германии, были проинформированы об этом несколько дней назад.

Поставки ракет связаны с приближением зимы, так как это время, когда движение на фронте становится меньше, но Россия начинает активизировать удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры, используя для этого и территорию Крыма. Теперь по Крыму можно будет наносить удары ракетами ATACMS. Они могли бы усложнить логистику российской армии и весьма эффективно нейтрализовать крымскую ПВО.

Как сообщает NBC News, во время встречи в Белом доме Байден сообщил Зеленскому, что Вашингтон передаст Украине небольшое количество ракет ATACMS.

Ранее Вашингтон объяснил свой отказ от передачи ракет большой дальности тем, что США не имеют достаточных запасов этого оружия.