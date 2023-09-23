"Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно в ООН, поляки этого не допустят", - так, реагируя на высказывания президента Украины Владимира Зеленского на Генеральной ассамблее ООН, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет украинский портал "Униан".
"Поляки этого не допустят". Моравецкий раскритиковал высказывания Зеленского на Генеральной ассамблее ООН
"Защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены", - заявил Моравецкий во время выступления в польском городе Свидник.
Ранее Зеленский во время выступления в ООН заявил, что "некоторые друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре и делают триллер на зерне", помогая таким образом "создавать сцену московскому актеру".
В связи с этими высказываниями МИД Польши вызвал посла Украины и выразил возмущение этим заявлением.
Спор между Украиной и Польшей связан с импортом украинского зерна. 15 сентября Польша в одностороннем порядке установила эмбарго на импорт украинских сельскохозяйственных продуктов.
Реагируя на этот шаг, Украина пожала жалобу во Всемирную торговую ассоциацию (ВТО).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!