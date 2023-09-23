"Поляки этого не допустят". Моравецкий раскритиковал высказывания Зеленского на Генеральной ассамблее ООН

"Защита польского доброго имени – это не только мой долг и честь, это важнейшая задача правительства республики. Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены", - заявил Моравецкий во время выступления в польском городе Свидник.

Ранее Зеленский во время выступления в ООН заявил, что "некоторые друзья в Европе разыгрывают солидарность в политическом театре и делают триллер на зерне", помогая таким образом "создавать сцену московскому актеру".

В связи с этими высказываниями МИД Польши вызвал посла Украины и выразил возмущение этим заявлением.

Спор между Украиной и Польшей связан с импортом украинского зерна. 15 сентября Польша в одностороннем порядке установила эмбарго на импорт украинских сельскохозяйственных продуктов.

Реагируя на этот шаг, Украина пожала жалобу во Всемирную торговую ассоциацию (ВТО).