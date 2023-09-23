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Азербайджан сотрудничает с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе

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Азербайджанские солдаты сотрудничают с российскими миротворцами в разоружении армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе
Азербайджанские солдаты сотрудничают с российскими миротворцами в разоружении армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе Фото: EMMANUEL DUNAND/AFP

Азербайджанские солдаты сотрудничают с российскими миротворцами в разоружении армянских сепаратистов в Нагорном Карабахе, сообщил в субботу представитель азербайджанской армии, пишет BNS со ссылкой на AFP.

"Мы тесно сотрудничаем с российскими миротворцами, проводим демилитаризацию", - заявил журналистам в Шуше, недалеко от оплота повстанцев Степанакерта, пресс-секретарь Анар Эйвазов.

"Мы уже конфисковали оружие и боеприпасы", - добавил Эйвазов через три дня после того, как внезапное нападение Азербайджана вынудило повстанцев сдаться и согласиться на разоружение.

Россия перебросила своих миротворцев в регион после войны 2020 года, в ходе которой армянские сепаратисты отказались от территории, которую они контролировали десятилетиями.

Россия традиционно была союзником Армении, но на этот раз она отказалась вмешиваться в конфликт, развязав собственную агрессивную войну в Украине.

По мнению Эйвазова, разоружение может занять время, поскольку часть повстанцев скрывается в труднодоступных горах.

"Приоритетом является разминирование и демилитаризация территории", - сказал он.

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