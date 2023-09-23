Владельцы гостевых домов у границы с Беларусью уже полгода ждут оплаты от строителей забора

Одно из двух предприятий даже не дало Смирнову трудовой договор. Он работал с декабря по февраль, иногда стоя в воде по самые подмышки. "Они там много что испортили. Где-то 500 метров поставили наоборот, забор этот неправильно поставили, и в конце концов, через несколько месяцев сказали, что больше делать не будут. Оформили банкротство или что-то там и уехали", - рассказал Смирнов.

Для строительства примерно 52 километра ограждения генеральный подрядчик Citrus Solutions заключил договор с литовской компанией Brosta. Председатель правления Citrus Solutions Карлис Костюков отметил LTV, что там, где работы были завершены и приняты, генеральный подрядчик рассчитался со всеми субподрядчиками. "У нас нет никаких инструментов или влияния на то, как они рассчитываются со своими субподрядчиками", - признал Костюков.

LTV связалось с литовской компанией Brosta и другими вышеупомянутыми литовскими компаниями, но никто из них не ответил на запрос о комментарии. Адвокат компании Brosta не опроверг и не подтвердил информацию о том, что компания рассматривает возможность судебного разбирательства с Citrus Solutions.

Летом этого года заказчик проекта строительства забора - Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) - искал в Латвии предприятия, которые могли бы принять участие в строительстве. Ренар Гришкевичс, председатель правления VNĪ, указал: "Если кому-то не заплатили, то это недопустимо. Мы получили информацию о том, что некоторые субподрядчики не получили своевременную оплату, и мы обратились к Citrus Solutions с просьбой сделать это".

В свою очередь, VNĪ пояснило, что Смирнову и другим лицам, которым литовские компании задолжали деньги, следует обратиться в VNĪ. Даце Стивриня, руководитель отдела поддержки клиентов инспекции, отметила, что незаключение трудового договора является грубым нарушением, которое может быть связано с теневой экономикой. В Латвии может быть применена административная ответственность, но сначала необходимо провести проверку.