Владельцы гостевых домов у границы с Беларусью уже полгода ждут оплаты от строителей забора

Строители забора на латвийско-белорусской границе - несколько литовских предприятий - уже по меньшей мере полгода имеют долги перед рабочими и приграничными гостевыми домами, в которых те ночевали и питались, в свою очередь генеральный подрядчик Citrus Solutions утверждает, что с субподрядчиками рассчитался, сообщает передача Panorāma.
В гостевом доме у озера Дриджа прошлой осенью поселились 20 иностранных работников. Они не только ночевали там, но и топили камин, баню, кублс, а по воскресеньям катались на лодке по озеру. Хозяйка готовила им еду. Управляющая Светлана Григорьева рассказала, что эти люди оплатили только аванс и сказали, что денег больше нет. Предприятие Rangos projektai осталось должно комплексу отдыха Dridži 8000 евро.
В другой стороне приграничья с Беларусью строители забора остались должны четырехзвездочной гостинице Silene Resort SPA 4000 евро. Там ночевали рабочие предприятий Statoforma и Brosta. Руководитель Silene Resort & SPA, член правления предприятия Antaris Эвита Миглане заявила - зная, что к государственному проекту привлечены серьезные фирмы, они не думали, что "будет такой кидок". "Когда попросили литовские предприятия оплатить счета, в нашу сторону даже высказывались угрозы, чтобы мы оставили их в покое", - рассказала LTV Миглане.
Предприятие обратилось с просьбой о помощи к вовлеченным в строительство забора госучреждениям и министерствам. Кроме того, в Государственную трудовую инспекцию звонил житель Краславского края Алексей Смирнов, который зимой прошлого года строил забор, однако обещанной зарплаты не получил. "Пока они там были, все было в порядке, платили. Как уехали в Литву, снова пропали. Не дозвониться, ничего. Что-то платили, хорошо если половину, а остальное нет. Нас с ними работало 5-6 человек, у всех так", - рассказал передаче Смирнов.
Одно из двух предприятий даже не дало Смирнову трудовой договор. Он работал с декабря по февраль, иногда стоя в воде по самые подмышки. "Они там много что испортили. Где-то 500 метров поставили наоборот, забор этот неправильно поставили, и в конце концов, через несколько месяцев сказали, что больше делать не будут. Оформили банкротство или что-то там и уехали", - рассказал Смирнов.
Для строительства примерно 52 километра ограждения генеральный подрядчик Citrus Solutions заключил договор с литовской компанией Brosta. Председатель правления Citrus Solutions Карлис Костюков отметил LTV, что там, где работы были завершены и приняты, генеральный подрядчик рассчитался со всеми субподрядчиками. "У нас нет никаких инструментов или влияния на то, как они рассчитываются со своими субподрядчиками", - признал Костюков.
LTV связалось с литовской компанией Brosta и другими вышеупомянутыми литовскими компаниями, но никто из них не ответил на запрос о комментарии. Адвокат компании Brosta не опроверг и не подтвердил информацию о том, что компания рассматривает возможность судебного разбирательства с Citrus Solutions.
Летом этого года заказчик проекта строительства забора - Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) - искал в Латвии предприятия, которые могли бы принять участие в строительстве. Ренар Гришкевичс, председатель правления VNĪ, указал: "Если кому-то не заплатили, то это недопустимо. Мы получили информацию о том, что некоторые субподрядчики не получили своевременную оплату, и мы обратились к Citrus Solutions с просьбой сделать это".
В свою очередь, VNĪ пояснило, что Смирнову и другим лицам, которым литовские компании задолжали деньги, следует обратиться в VNĪ. Даце Стивриня, руководитель отдела поддержки клиентов инспекции, отметила, что незаключение трудового договора является грубым нарушением, которое может быть связано с теневой экономикой. В Латвии может быть применена административная ответственность, но сначала необходимо провести проверку.
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