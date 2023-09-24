Видео ⟩ Родители возмущены тем, что каждый день платят за парковку у детского сада

Агнесе, жительница Риги, мать пятерых детей, из них трое детей посещают детский сад. Чтобы привести детей в детский сад, раздеть каждого и попрощаться нужно не менее 20 минут. В зоне B за первый час стоянки необходимо заплатить два евро, за каждый последующий час - два евро и 50 центов, при этом минимальная плата составляет 50 центов.

Она считает, что родителям должны выдаваться разрешения на бесплатную остановку на определенное время перед детским садом. Агнесе отмечает, что у нее есть карта 3+, которая может быть использована для получения некоторых льгот. Заведующая детским садом также на стороне родителей - она считает, что необходимо найти решение, чтобы парковка была бесплатной.

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