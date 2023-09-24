Фото, Видео ⟩ Климатические активисты попытались сорвать Берлинский марафон

Попытку сорвать мероприятие незадолго до старта 49-го Берлинского марафона предотвратила полиция.

Несколько человек попытались сесть на улице, но полиция и силы безопасности убрали их с дороги.

На дороге остались следы оранжевой краски. У протестующих был плакат экологических активистов "Последнее поколение".

2 minutes before the start of the Berlin Marathon. pic.twitter.com/2H1R5FDr6O — Clootie McToot (@Halillamalana) September 24, 2023

Фото: Климатические активисты попытались сорвать Берлинский марафон

Готовясь к Берлинскому марафону, мэр немецкой столицы Кай Вегнер призвал природоохранную организацию "Последнее поколение" воздержаться от акций протеста.

"Если так называемые климатические активисты захотят сорвать марафон, это очень разозлит многих берлинцев", - заявил Вегнер в интервью газете Deutsche Presse-Agentur.

"Я еще раз говорю совершенно ясно: тот, кто хочет выступить в защиту климата, должен воздерживаться от этих провокационных и к тому же наказуемых действий", - добавил он.

Берлинский марафон считается одним из самых важных забегов на длинные дистанции в мире.

Среди участников этого года - известный кенийский марафонец Элиуд Кипчоге, который в прошлом году установил новый мировой рекорд марафона в Берлине.

На 49-й Берлинский марафон зарегистрировалось беспрецедентное количество участников - 48 тысяч человек.